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Терехов обжалует штраф за нарушение языкового закона: суд приступил к рассмотрению дела

1 марта 2023 19:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Терехов оскаржує у суді штраф за порушення мовного закону
Первое заседание, которое должно было состояться 8 февраля, перенесли из-за занятости судьи в другом процессе
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Киевский районный суд города Харькова начал рассмотрение обжалования Игоря Терехова за повторный штраф за нарушение языкового законодательства. Харьковский городской голова обратился в частном порядке, а не как должностное лицо. Сам Терехов в зал суда не явился, его интересы представляет адвокат Юрий Бабич.

Во время первого заседания защитник Терехова рассказал, что ему инкриминируется ответственность за действия по ведению страницы Facebook, которая является его частной, и Telegram-канала, который также является частным. А именно за публикацию информации на языке, отличном от государственного, в связи с этим уполномоченный по языку считает, что харьковский городской голова нарушил таким образом законодательство о языке.

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Адвокат Бабич заявил, что это постановление является противоправным из-за нарушения его принятия:

"Кроме того, нарушена процедура привлечения в виде уведомления. Нам не понятно, почему сообщения о дате и времени рассмотрения дела о правонарушениях направлялись в адрес Харьковского городского совета. При том, что в постановлении четко говорят, что привлекается Терехов Игорь Александрович, который не является Харьковским городским советом, поскольку есть должностное лицо, есть харьковский городской голова, который является главным должностным лицом территориальной громады".

В частности, защитник отмечает, что привлечь к ответственности Терехова является "нарушением в сфере интернет-представительства. Ответчик считает, что интернет-представительством в данном случае является частная страница в сети Facebook и частный Telegram-канал Игоря Терехова. Хотя у нас уже в законе о функционировании государственного языка, а именно ст. 27, четко указано, что интернет-представительством это могут быть страницы в социальных сетях органов государственной власти, которым отнюдь Терехов Игорь Александрович, даже в статусе харьковского городского головы, не является".

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Представители языкового омбудсмена отметили, что во время прошлого производства за использование Тереховым русского языка в прямом эфире они также посылали сообщения о дате и времени рассмотрения дела о правонарушениях в адрес Харьковского городского совета. Тогда мэр Харькова оплатил штраф.

"Что касается интернет-представительства, его определения законодательством нет. По нашему мнению, законодатель, как мы консультировались, не сужал понятие, что это такое, потому что эта сфера развивается. Поэтому под интернет-представительство подпадает и Facebook, и Telegram, и Viber, и т.д.",  заявили представители языкового омбудсмена.

Продолжат рассмотрение дела уже 22 марта.

Напомним, городской голова Харькова Игорь Терехов подал в суд на языкового омбудсмена Тараса Кременя из-за штрафа за использование русского языка в публичном пространстве.

Это уже не первый штраф, наложенный на Терехова за использование негосударственного языка в публичном пространстве. Перед этим Игорь Терехов уже уплатил штраф в размере 3400 гривен за русский язык в прямом эфире.

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