Терехов оскаржує у суді штраф за порушення мовного закону

Перше засідання, яке мало відбутись 8 лютого, перенесли через зайнятість судді в іншому процесі

Київський районний суд міста Харкова розпочав розгляд оскаржування Ігоря Терехова за повторний штраф за порушення мовного законодавства. Харківський міський голова звернувся у приватному порядку, а не як посадова особа. Сам Терехов до зали суду не з’явився, його інтереси представляє адвокат Юрій Бабич.

Під час першого засідання захисник Терехова розповів, що йому інкримінується відповідальність за дії щодо ведення сторінки Facebook, яка є його приватною, та Telegram-каналу, який також є приватним. А саме за публікацію інформації мовою, відмінною від державної, у зв'язку з цим уповноважений з мови вважає, що харківський міський голова порушив цим законодавства про мову.

Адвокат Бабич заявив, що ця постанова є протиправною через порушення її прийняття:

"Крім того, порушена процедура притягнення у вигляді повідомлення. Нам не зрозуміло, чому повідомлення про дату та час розгляду справи про правопорушення направлялись на адресу Харківської міської ради. При тому що в постанові чітко кажуть, що притягується Терехов Ігор Олександрович, який не є Харківською міською радою, оскільки є посадова особа, є харківський міський голова, який є головною посадовою особою територіальної громади".

Зокрема, захисник зазначає, що притягати до відповідальності Терехова є "порушенням в сфері інтернет-представництва. Відповідач вважає, що інтернет-представництвом в цьому випадку є приватна сторінка в мережі Facebook та приватний Telegram-канал Ігоря Терехова. Хоча в нас вже в законі про функціонування державної мови, а саме ст. 27, чітко вказано, що є інтернет-представництвом. Тобто це можуть бути сторінки в соціальних мережах органів державної влади, яким аж ніяк Терехов Ігор Олександрович, навіть у статусі харківського міського голови, не є".

Представники мовного омбудсмена зазначили, що під час минулого провадження за використання Тереховим російської мови у прямому ефірі вони так само надсилали повідомлення про дату та час розгляду справи про правопорушення на адресу Харківської міської ради. Тоді мер Харкова оплатив штраф.

"Що стосується щодо інтернет-представництва, його визначення законодавством немає. На нашу думку, законодавець, як ми консультувалися, не звужував поняття, що це таке, бо ця сфера розвивається. Тому під інтернет-представництво підпадає і Facebook, i Telegram, i Viber тощо", — заявили представники мовного омбудсмена.

Продовжать розгляд справи вже 22 березня.

Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов подав до суду на мовного омбудсмена Тараса Креміня через штраф за використання російської мови у публічному просторі.

Це вже не перший штраф, накладений на Терехова за невикористання державної мови у публічному просторі. До цього Ігорь Терехов уже сплатив штраф у розмірі 3400 гривень за російську мову у прямому ефірі.