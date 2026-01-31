Видео
Главная Харьков Терехов отметил соблюдение прав граждан во время мобилизации

Терехов отметил соблюдение прав граждан во время мобилизации

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 18:29
Мобилизация в Украине — Терехов сделал заявление о бусификации
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: lb.ua

Атаки и штурмы российских войск продолжаются даже когда идут переговоры, поэтому нужно пополнять ряды Вооруженных сил Украины. Однако обеспечение прав граждан во время мобилизации остается одним из основных запросов общества.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram 31 января.

Читайте также:

Что говорит Терехов о принудительной мобилизации

Терехов отметил, что все надеются на мир и политические договоренности для прекращения огня, но пока продолжаются переговоры — война все равно продолжается. По его словам, ряды ВСУ нужно пополнять и проводить мобилизационные мероприятия. В то же время важно, чтобы мобилизация проходила справедливо, без нарушений и не превращалась в публичные конфликты между гражданами и ТЦК.

"К сожалению, такие случаи все еще имеют место. В свое время большую огласку получила история о применении силы работником ТЦК к харьковскому учителю во время проверки документов. В этой ситуации пришлось разбираться суду. Недавно по сети снова расходились резонансные кадры — "силовой мобилизации" мужчины в харьковском метрополитене. На видео люди в военной форме за руки и ноги буквально выносят человека из помещения. К сожалению, это не единичные явления", — напомнил городской голова.

Он убежден, что подобных случаев не должно быть ни в Харькове, ни в нашем государстве. Так, Игорь Терехов призвал руководство Министерства обороны выполнить поручение президента и уделить максимальное внимание вопросу обеспечения прав граждан во время мобилизации.

Мэр Харькова подчеркнул, что нужно не игнорировать проблему, а разбираться в каждом резонансном эпизоде, обеспечить ношение боди-камер сотрудниками ТЦК и предоставлять обществу исчерпывающую информацию по каждому инциденту.

"Война идет не только на земле, в воздухе и в море. Она идет за умы и настроения общества. Самое дорогое, что есть у государства — это доверие граждан. Именно оно определяет стойкость народа, мотивацию людей к сопротивлению врагу. И именно такие эпизоды "силовой мобилизации" постоянно использует враг для того, чтобы это доверие подорвать, ослабить наш дух, сломать волю к сопротивлению", — подчеркнул мэр.

null
Скриншот сообщения Игоря Терехова
null
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, 31 января на Житомирщине произошла стрельба с участием ТЦК. Полицейские уже проверяют все обстоятельства происшествия.

Также Владимир Зеленский поручил Федорову решить вопрос с "бусификацией". По его словам, нужен переход к эффективной модели контрактной службы.

Харьков Игорь Терехов мобилизация война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
