Мобілізація в Україні — Терехов зробив заяву про бусифікацію

Атаки та штурми російських військ продовжуються навіть коли йдуть переговори, тому потрібно поповнювати лави Збройних сил України. Однак забезпечення прав громадян під час мобілізації залишається одним з основних запитів суспільства.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram 31 січня.

Що каже Терехов про примусову мобілізацію

Терехов зазначив, що усі сподіваються на мир та політичні домовленості для припинення вогню, але поки тривають переговори — війна все одно продовжується. За його словами, лави ЗСУ потрібно поповнювати і проводити мобілізаційні заходи. Водночас важливо, аби мобілізація проходила справедливо, без порушень та не перетворювалась на публічні конфлікти між громадянами та ТЦК.

"На жаль, такі випадки все ще мають місце. Свого часу великого розголосу набула історія про застосування сили працівником ТЦК до харківського вчителя під час перевірки документів. У цій ситуації довелось розбиратись суду. Нещодавно мережею знову розходились резонансні кадри — "силової мобілізації" чоловіка у харківському метрополітені. На відео люди у військовій формі за руки і ноги буквально виносять людину із приміщення. На жаль, це не поодинокі явища", — нагадав міський голова.

Він переконаний, що подібних випадків не повинно бути ні в Харкові, ні в нашій державі. Так, Ігор Терехов закликав керівництво Міністерства оборони виконати доручення президента і приділити максимальну увагу питанню забезпечення прав громадян під час мобілізації.

Мер Харкова наголосив, що потрібно не ігнорувати проблему, а розбиратися у кожному резонансному епізоді, забезпечити носіння боді-камер співробітниками ТЦК і надавати суспільству вичерпну інформацію щодо кожного інциденту.

"Війна йде не тільки на землі, у повітрі і у морі. Вона йде за уми і настрої суспільства. Найдорожче, що є у держави — це довіра громадян. Саме вона визначає стійкість народу, мотивацію людей до опору ворогу. І саме такі епізоди"силової мобілізації" постійно використовує ворог для того, щоб цю довіру підірвати, послабити наш дух, зламати волю до спротиву", — підкреслив мер.

Нагадаємо, 31 січня на Житомирщині сталася стрілянина за участю ТЦК. Поліцейські вже перевіряють усі обставини події.

Також Володимир Зеленський доручив Федорову вирішити питання з "бусифікацією". За його словами, потрібний перехід до ефективної моделі контрактної служби.