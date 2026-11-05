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Главная Харьков Терехов показал, как будет выглядеть Северная Салтовка в Харькове

Терехов показал, как будет выглядеть Северная Салтовка в Харькове

Ua ru
5 ноября 2026 11:59
Восстановление Северной Салтовки: что планируется построить в Харькове Харьковский городской совет
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные зоны и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Восстановление Северной Салтовки

4 ноября мэр Игорь Терехов представил проект восстановления жилья на Северной Салтовке во время Первой ежегодной жилищной конференции в Киеве. Мероприятие организовали Группа Всемирного банка и Министерство развития общин и территорий Украины при поддержке правительства Австрии и фонда URTF.

Отдельная дискуссия о восстановлении Харькова состоялась в рамках инициативы "UN4UkrainianCities" Европейской экономической комиссии ООН. Харьков стал единственным украинским городом, представившим конкретный проект жилищного восстановления с защитными сооружениями многофункционального назначения.

Игорь Терехов подчеркнул, что строительство на прифронтовых территориях нельзя откладывать до окончания войны. От этого зависит, останутся ли люди в своих городах, будет ли работать местная экономика и будут ли развиваться общины. По его словам, в Харькове около 160 тысяч жителей остались без крова над головой. В то же время город принял почти 229 тысяч вынужденных переселенцев, а российские обстрелы продолжают разрушать жилую и гражданскую инфраструктуру.

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Жилые дома. Фото: Харьковский городской совет

Что построят на Салтовке

Проект предусматривает комплексную реконструкцию жилого квартала. На территории планируется построить пять семиэтажных домов на 226 квартир, детский сад и коммерческие помещения. Также будут обустроены общедоступные общественные пространства.

Одним из главных элементов станет единое подземное сооружение двойного назначения. Оно сможет одновременно выполнять функции укрытия и паркинга. Защитное пространство рассчитано на 2200 человек, в том числе жителей соседних домов. Для детского сада предусмотрено отдельное укрытие.

При разработке также учли потребности людей с ограниченной подвижностью, безбарьерность и энергоэффективность. Проект готовят совместно с Харьковским городским советом и Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени А. М. Бекетова.

Відбудова Північної Салтівки
Здания на Северной Салтовке. Фото: Харьковский городской совет

Как будут использоваться подземные сооружения

Мэр объяснил, что строительство подземной инфраструктуры обусловлено прежде всего соображениями безопасности. В то же время такие решения должны помочь городу сохранить привычный уклад жизни, в частности обеспечить условия для обучения и развития детей.

"Я не сторонник того, чтобы строить под землей, но нас вынуждают обстоятельства. Но я сторонник того, чтобы город жил в тех условиях, которые у нас есть сегодня", — сказал Игорь Терехов.

После окончания войны подземные помещения смогут получить новые функции. По замыслу, там можно будет обустроить спортивные залы, выставочные и художественные пространства, а также паркинги.

Харьков готов делиться наработанными решениями с другими украинскими общинами. Подобным опытом город уже делился во время реализации проектов подземных школ.

Відбудова Північної Салтівки
Вид на дома с высоты. Фото: Харьковский городской совет

Международная поддержка восстановления

Отдельное внимание в ходе конференции уделили финансированию восстановления жилья, развитию социального и муниципального жилищного фонда. Игорь Терехов подчеркнул, что реализация таких масштабных проектов требует государственной поддержки и привлечения международных партнеров. Участники обсудили возможности оказания технической помощи, подготовку территорий к восстановлению, поддержку коммунальной инфраструктуры и поиск моделей доступного жилья.

Новое пространство для ВПЛ

Ранее в Харькове открыли специальное пространство для маломобильных людей, пожилых переселенцев и людей с инвалидностью. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Локацию площадью 500 квадратных метров обустраивали около шести месяцев. Помощь и постоянный уход людям, которые в этом нуждаются, будет оказывать фонд «Я спасен».

В настоящее время в Харькове проживают около 226 тысяч внутренне перемещенных лиц, в частности люди из Купянска и Славянска. На ремонт помещения потратили 14 миллионов гривен. Терехов подчеркнул, что для реализации подобных проектов нужны государственные программы и дополнительное финансирование, ведь городские бюджеты не могут самостоятельно покрывать такие расходы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове разработали систему, которая помогает службам быстрее реагировать на российские удары. Благодаря видеонаблюдению место попадания теперь определяют за 30 секунд вместо пяти минут. Также в городе удалось сократить продолжительность воздушных тревог. Этот опыт предлагают распространить на другие украинские общины.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что ассоциация прифронтовых городов и общин, которую возглавляет мэр Харькова Игорь Терехов, обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями относительно налоговых льгот, компенсаций и доступа бизнеса к финансированию. Среди инициатив также — государственная программа энергетической устойчивости предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий.

Харьков строительство Игорь Терехов Новости Харькова восстановление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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