Терехов сообщил о падении "шахеда" в центре Харькова
В результате российской дроновой атаки на Харьковскую область в ночь на четверг, 14 марта, в центре Харькова упал беспилотник типа "шахед". Пострадавших нет.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Последствия российской атаки в Харьковскую область 14 марта
Городской голова Харькова рассказал, что ударный дрон упал в центре города в районе частных домов.
"К счастью, без пострадавших", — добавил Терехов.
Напомним, что в Украине более четырех часов продолжалась воздушная тревога в ночь на четверг, 14 марта. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников, также атаковавших Харьков и Чугуев.
Кроме того, мы писали, что взрывы в Харькове и пригороде были слышны и во вторник, 12 марта. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики.
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