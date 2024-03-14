Терехов сообщил о падении "шахеда" в центре Харькова

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате российской дроновой атаки на Харьковскую область в ночь на четверг, 14 марта, в центре Харькова упал беспилотник типа "шахед". Пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Городской голова Харькова рассказал, что ударный дрон упал в центре города в районе частных домов.

"К счастью, без пострадавших", — добавил Терехов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Напомним, что в Украине более четырех часов продолжалась воздушная тревога в ночь на четверг, 14 марта. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников, также атаковавших Харьков и Чугуев.

Кроме того, мы писали, что взрывы в Харькове и пригороде были слышны и во вторник, 12 марта. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики.