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Терехов повідомив про падіння "шахеда" в середмісті Харкова

14 березня 2024 04:42
оновлено: 04:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Терехов повідомив про падіння "шахеда" в середмісті Харкова
Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок російської дронової атаки на Харківську область у ніч проти четверга, 14 березня, в середмісті Харкова впав безпілотник типу "шахед". Постраждалих немає.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Міський голова Харкова розповів, що ударний дрон впав в середмісті в районі приватних будинків.

"На щастя, без постраждалих", — додав Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що в Україні понад чотири години тривала повітряна тривога в ніч проти четверга, 14 березня. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників, які також атакували Харків та Чугуїв.

Крім того, ми писали, що вибухи в Харкові та передмісті було чути й у вівторок, 12 березня. Військові попереджали про загрозу застосування балістики.

Харків
безпілотники
Харківська область
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
війна в Україні
війна
атака

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