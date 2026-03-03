Терехов инициирует реформу помощи ВПЛ — что предлагает АПМГ

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Городской голова Харькова и руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов отметил необходимость реформирования системы поддержки внутренне перемещенных лиц. Для этого он предложил создать "единый маршрут" для ВПЛ.

Об этом пишет Новини.LIVE, цитируя заявления Игоря Терехова для "Укринформ".

Терехов объяснил важность реформ для ВПЛ

По его словам, помощь переселенцам — это не благотворительность и не дополнительный "социальный бонус", а прямая обязанность государства и важный элемент устойчивости страны. Пока же государственная политика в этой сфере остается несовершенной.

"Последствия этих несовершенных решений мы видим ежедневно: многочасовые очереди, растерянные люди, разорванная логика процедур, дублирование справок и процессов. Как следствие — усталость и отчаяние. И, как бы нам этого не хотелось, мы собственноручно не можем исправить эту ситуацию. Потому что проблема не в отсутствии желания "на местах" — а в архитектуре всей системы. Сегодня поддержка переселенцев разорвана между разными ведомствами. Каждый делает что-то свое, но очень часто — без синхронизации, без общего стандарта, без единой ответственности за результат. Получается не маршрут помощи, а лабиринт, сквозь который до гарантированной тебе поддержки добраться почти невозможно", — констатирует Терехов.

Мэр Харькова отметил, что проблема заключается не в отсутствии желания помочь на местах, а в самой работе системы, где ответственность распылена между различными ведомствами.

"И из-за такой разорванности между различными направлениями поддержки люди вынуждены сами ориентироваться в сложной и непонятной системе, стоять в очередях и фактически — пробивать бюрократическую стену. Сил и терпения хватает не у всех. Это основная проблема. Нельзя строить систему поддержки на предположении, что человек должен быть сильным, юридически грамотным и иметь время бесконечно и безрезультатно обивать пороги различных учреждений. Это особенно болезненно, если учесть, что около 64% переселенцев живут за чертой бедности, большинство - зависят от государственной помощи, а уровень безработицы среди ВПЛ существенно выше среднего по стране", — отмечает Игорь Терехов.

Терехов подчеркнул: формальное наличие программ не означает их доступность. Реальная поддержка — это когда путь к услуге понятен, быстрый и человечный. Именно поэтому он предлагает ввести национальный "единый маршрут" поддержки переселенцев, который будет работать одинаково по всей стране, но учитывать специфику прифронтовых и тыловых регионов.

"Мы часто путаем "наличие программ" с "доступностью программ". Но программа, которой человек не может воспользоваться, — это не поддержка. Доступность — это когда маршрут к услуге четкий, быстрый и человечный. Когда есть сопровождение и ответственность. Поэтому я считаю принципиально важным шагом ввести на национальном уровне единый маршрут поддержки ВПЛ. Такой, который одинаково работает по всей стране, но при этом учитывает разные условия — и прифронтовые, где нагрузка и риски объективно выше, и тыловые", — предлагает мэр Харькова.

Такую работу, по мнению Игоря Терехова, должны выполнять социальные менеджеры. Это будут специалисты, которые знают систему и помогают людям пройти ее без хаоса, лишних очередей и унижений.

"Социальный менеджер — это ответ на головную боль системы: когда ответственность размыта, а человек остается один на один с бюрократией. Социальный менеджер дает навигацию, сопровождение, помогает с документами, соединяет с услугами, координирует различные ведомства вокруг потребностей одной семьи. Это самая человечная и одновременно самая эффективная форма работы: меньше потерь времени, меньше ошибок, больше результата", — отмечает чиновник.

По мнению мэра, решение проблем ВПЛ должно быть государственной задачей с четкими стандартами, финансированием, цифровыми инструментами и прозрачными правилами.

"Люди, которые пережили войну и потерю дома, не должны тратить месяцы и годы своей, начатой заново, жизни на борьбу с бюрократической машиной. Они должны тратить это время на работу, детей, обучение, лечение, восстановление — на жизнь. Потому что главный смысл государства в войне — не только выстоять. Главный смысл — сохранить людей", — резюмирует Игорь Терехов.

