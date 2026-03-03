Терехов ініціює реформу допомоги ВПО — що пропонує АПМГ

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Міський голова Харкова та керівник Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігор Терехов наголосив на необхідності реформування системи підтримки внутрішньо переміщених осіб. Для цього він запропонував створити "єдиний маршрут" для ВПО.

Про це пише Новини.LIVE, цитуючи заяви Ігоря Терехова для "Укрінформ".

Терехов пояснив важливість реформ для ВПО

За його словами, допомога переселенцям — це не благодійність і не додатковий "соціальний бонус", а прямий обов'язок держави та важливий елемент стійкості країни. Наразі ж державна політика у цій сфері залишається недосконалою.

"Наслідки цих недосконалих рішень ми бачимо щодня: багатогодинні черги, розгублені люди, розірвана логіка процедур, дублювання довідок та процесів. Як наслідок — втома та відчай. І, як би нам цього не хотілося, ми власноруч не можемо виправити цю ситуацію. Тому що проблема не у відсутності бажання "на місцях" — а в архітектурі всієї системи. Сьогодні підтримка переселенців розірвана між різними відомствами. Кожен робить щось своє, але дуже часто — без синхронізації, без спільного стандарту, без єдиної відповідальності за результат. Виходить не маршрут допомоги, а лабіринт, крізь який до гарантованої тобі підтримки дістатися майже неможливо", — констатує Терехов.

Мер Харкова зазначив, що проблема полягає не у відсутності бажання допомогти на місцях, а у самій роботі системи, де відповідальність розпорошена між різними відомствами.

"І через таку розірваність між різними напрямками підтримки люди змушені самі орієнтуватися в складній та незрозумілій системі, стояти в чергах і фактично — пробивати бюрократичну стіну. Сил та терпіння вистачає не в усіх. Це основна проблема. Не можна будувати систему підтримки на припущенні, що людина має бути сильною, юридично грамотною і мати час нескінченно та безрезультатно оббивати пороги різних установ. Це особливо болісно, якщо врахувати, що близько 64% переселенців живуть за межею бідності, більшість — залежать від державної допомоги, а рівень безробіття серед ВПО суттєво вищий за середній по країні", — наголошує Ігор Терехов.

Терехов підкреслив: формальна наявність програм не означає їхню доступність. Реальна підтримка — це коли шлях до послуги зрозумілий, швидкий і людяний. Саме тому він пропонує запровадити національний "єдиний маршрут" підтримки переселенців, який працюватиме однаково по всій країні, але враховуватиме специфіку прифронтових і тилових регіонів.

"Ми часто плутаємо "наявність програм" із "доступністю програм". Але програма, якою людина не може скористатися, — це не підтримка. Доступність — це коли маршрут до послуги чіткий, швидкий і людяний. Коли є супровід та відповідальність. Тому я вважаю принципово важливим кроком запровадити на національному рівні єдиний маршрут підтримки ВПО. Такий, який однаково працює по всій країні, але при цьому враховує різні умови — і прифронтові, де навантаження й ризики об’єктивно вищі, і тилові", — пропонує мер Харкова.

Таку роботу, на думку Ігоря Терехова, мають виконувати соціальні менеджери. Це будуть фахівці, які знають систему і допомагають людям пройти її без хаосу, зайвих черг і принижень.

"Соціальний менеджер — це відповідь на головний біль системи: коли відповідальність розмита, а людина залишається сам на сам із бюрократією. Соціальний менеджер дає навігацію, супровід, допомагає з документами, з'єднує з послугами, координує різні відомства навколо потреб однієї родини. Це найлюдяніша і водночас найефективніша форма роботи: менше втрат часу, менше помилок, більше результату", — зауважує посадовець.

На думку мера, розв'язання проблем ВПО має бути державним завданням із чіткими стандартами, фінансуванням, цифровими інструментами та прозорими правилами.

"Люди, які пережили війну і втрату дому, не повинні витрачати місяці й роки свого, розпочатого наново, життя на боротьбу з бюрократичною машиною. Вони мають витрачати цей час на роботу, дітей, навчання, лікування, відновлення — на життя. Бо головний сенс держави у війні – не лише вистояти. Головний сенс — зберегти людей", — резюмує Ігор Терехов.

