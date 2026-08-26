Терехов предложил изменения в отношении НМТ и приемной кампании

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

В Харькове хотят изменить условия проведения НМТ и вступительной кампании. Среди предложений — повторная попытка для участников, более длительный срок действия сертификата и поступление два раза в год. Также город просит пересмотреть правила для прифронтовых вузов.

Об этом во время «Педагогического форума-2026» в Харькове рассказал мэр Игорь Терехов, передает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Изменить формат НМТ

В Харькове предлагают внести изменения в сам формат национального мультипредметного теста. В частности, речь идет об увеличении времени на его прохождение и разделении заданий на два блока.

"Как минимум на два дня. Гуманитарный блок и, скажем так, физико-математический блок", — сказал Терехов.

Еще одно предложение касается условий непосредственно в экзаменационных центрах. По словам мэра, там должны быть специалисты, которые помогут участникам справиться с психологической нагрузкой во время тестирования.

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"Второй вопрос — обеспечить экзаменационные центры психологами. Эти вопросы очень важны, и они поднимались в каждом моем выступлении каждый день", — отметил мэр.

Дать второй шанс

Харьков также предлагает разрешить участникам НМТ повторно сдавать тест. Это должно касаться тех, кто не смог показать необходимый результат с первой попытки.

"Предоставить участникам право на повторную попытку. Продлить срок действия сертификата НМТ более чем на один год", — заявил Терехов.

Вступительная кампания

Отдельно в Харькове хотят изменить порядок проведения вступительной кампании. Речь идет о возможности проводить её дважды в течение года, чтобы у абитуриентов было больше возможностей поступить в высшие учебные заведения.

"Разрешить проводить вступительные кампании дважды в год. Ввести для абитуриентов, которые не смогли сдать тест из-за войны, подготовительный нулевой курс при университетах", — рассказал мэр.

Поддержка прифронтовых вузов

Еще одно предложение касается университетов в прифронтовых регионах. Мэр Харькова хочет пересмотреть региональные коэффициенты, чтобы местные высшие учебные заведения имели больше возможностей удерживать студентов и привлекать новых абитуриентов.

"И, конечно, пересмотреть региональные коэффициенты для прифронтовых вузов. Для нас это очень важно, потому что нам нужно сохранять вузы. Это очень важно, потому что Харьков всегда был студенческой столицей Украины, и я уверен, что мы останемся студенческой столицей Украины", — подчеркнул Терехов.

ВПЛ в Харькове

Мэр также обратил внимание на количество вынужденных переселенцев, которые сейчас живут в Харькове. По его словам, в городе находятся около 222 тысяч ВПЛ, среди них — более 9 тысяч детей.

"Вы знаете, что в Харькове находятся 222 тысячи вынужденных переселенцев. Среди них более 9 тысяч детей переселенцев, которые находятся в Харькове, и с нового учебного года у них будет возможность учиться", — сказал Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове удалось кардинально изменить систему оповещения населения о воздушной опасности, чтобы облегчить жизнь местных жителей. Специальное разделение сигналов помогло существенно сократить время, которое город проводит в вынужденном простое из-за ежедневных обстрелов. Благодаря новым техническим решениям госслужбы и местные предприятия получили возможность работать в гораздо более удобном режиме.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков продолжает подготовку к новому отопительному сезону, однако в городских властях пока осторожно оценивают, какой будет зима. Параллельно город привлекает кредитные средства для медицины и энергетических проектов, а после повышения тарифов на воду и канализацию нового роста коммунальных тарифов пока не планируют.