Терехов запропонував зміни для НМТ і вступної кампанії

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

У Харкові хочуть змінити умови проведення НМТ та вступної кампанії. Серед пропозицій — повторна спроба для учасників, довший термін дії сертифіката та вступ двічі на рік. Також місто просить переглянути правила для прифронтових вишів.

Про це під час "Педагогічного форуму-2026" у Харкові розповів мер Ігор Терехов, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Змінити формат НМТ

У Харкові пропонують внести зміни до самого формату національного мультипредметного тесту. Зокрема, йдеться про збільшення часу на його проходження та поділ завдань на два блоки.

"Щонайменше на два дні. Гуманітарний блок і, будемо казати, фізико-математичний блок", — сказав Терехов.

Ще одна пропозиція стосується умов безпосередньо в екзаменаційних центрах. За словами мера, там мають бути фахівці, які допоможуть учасникам упоратися з психологічним навантаженням під час тестування.

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"Друге питання — забезпечити екзаменаційні центри психологами. Ці питання дуже важливі і вони підіймалися на кожному моєму виступі щодня", — зазначив міський голова.

Дати другий шанс

Харків також пропонує дозволити учасникам НМТ повторно складати тест. Це має стосуватися тих, хто не зміг показати необхідний результат із першої спроби.

"Дати право учасникам на повторну спробу. Продовжувати термін дії сертифікату НМТ понад один рік", — заявив Терехов.

Вступна кампанія

Окремо у Харкові хочуть змінити порядок вступної кампанії. Йдеться про можливість проводити її двічі протягом року, щоб абітурієнти мали більше можливостей вступити до закладів вищої освіти.

"Дозволити проводити вступні кампанії двічі на рік. Запровадити для абітурієнтів, які не змогли скласти тест через війну, підготовчий нульовий курс при університетах", — розповів мер.

Підтримка прифронтових вишів

Ще одна пропозиція стосується університетів у прифронтових регіонах. Мер Харкова хоче переглянути регіональні коефіцієнти, щоб місцеві заклади вищої освіти мали більше можливостей зберігати студентів і залучати нових абітурієнтів.

"І, звісно, переглянути регіональні коефіцієнти для прифронтових вишів. Для нас це дуже важливо, бо нам потрібно зберігати виші. Це дуже важливо, бо завжди Харків був студентською столицею України і я впевнений, що ми залишимося студентською столицею України", — наголосив Терехов.

ВПО у Харкові

Мер також звернув увагу на кількість вимушених переселенців, які нині живуть у Харкові. За його словами, у місті перебувають близько 222 тисяч ВПО, серед них — понад 9 тисяч дітей.

"Ви знаєте, що в Харкові перебувають 222 тисячі вже вимушених переселенців. Серед яких більш ніж 9 тисяч дітей переселенців, які є у Харкові і вони будуть з нового навчального року мати можливість вчитися", — сказав Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вдалося кардинально змінити систему оповіщення населення про повітряну небезпеку для полегшення життя місцевих мешканців. Спеціальне розділення сигналів допомогло суттєво зменшити час, який місто проводить у вимушеному простої через щоденні обстріли. Завдяки новим технічним рішенням держслужби та місцеві підприємства отримали можливість працювати у набагато зручнішому режимі.

Також Новини.LIVE писали, що Харків продовжує підготовку до нового опалювального сезону, однак у міській владі поки обережно оцінюють, якою буде зима. Паралельно місто залучає кредитні кошти для медицини та енергетичних проєктів, а після підвищення тарифів на воду й каналізацію нового зростання комунальних тарифів поки не планують.