Терехов предложил снизить НДС на некоторые продукты и лекарства

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов предложил существенно снизить НДС на социально значимые продукты питания и лекарства. По его словам, такой шаг является насущной государственной необходимостью для поддержки миллионов украинских семей, которые в настоящее время вынуждены жить на грани бедности. Чиновник подчеркнул, что реформа должна проходить под строгим контролем, чтобы снижение налоговых ставок реально отразилось на ценниках в магазинах и аптеках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэра Харькова Игоря Терехова.

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Помощь незащищённым слоям населения

Такое предложение глава Харькова озвучил после круглого стола "Ответить на вызов бедности: новые инициативы в государственной политике социальной защиты", инициированного Ассоциацией прифронтовых городов и громад Украины.

"Это не популизм. Это необходимость сегодня для государства и необходимость для каждой семьи в Украине, которая живет на грани бедности", — подчеркнул Терехов.

Также он подчеркнул, что снижение НДС должно происходить под жестким контролем, чтобы это действительно отразилось на ценах, а не "осело где-то в карманах".

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В то же время Игорь Терехов предлагает компенсировать возможные бюджетные потери за счет аудита неэффективных государственных программ, а также усиления контроля за использованием средств и борьбы с коррупцией.

Пенсии для малообеспеченных украинцев

Также Игорь Терехов отметил, что в Украине необходимо повышать минимальные зарплаты и пенсии даже во время войны.

По его словам, в особой поддержке нуждаются переселенцы и люди, которые сейчас получают пенсии на уровне 3,5-4 тысячи гривен. Терехов сообщил об инициативе увеличить пенсии до 6 тысяч гривен.

При этом мэр Харькова отметил, что в Украине ежегодно ухудшается ситуация с бедностью.

"Если, когда началась война, примерно 20% были на грани бедности, то сегодня 41,6%, и каждый год динамика, к сожалению, отрицательна в этом направлении", — подчеркнул он.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Игорь Терехов призвал повысить зарплаты учителям в прифронтовых городах. Он аргументировал это тем, что в таких городах и общинах условия жизни и работы существенно отличаются от ситуации в более безопасных регионах. При этом уровень заработной платы учителей эту разницу не учитывает.

Кроме того, Игорь Терехов заявил о необходимости создания в Украине новой системы доступного жилья. По его словам, такая модель должна объединить возможности государства, территориальных громад, банков и частных инвесторов. Для этого он предложил создать жилищные ассоциации, а также развивать долгосрочное ипотечное кредитование и социальную аренду.