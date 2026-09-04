Терехов запропонував зменшити ПДВ на деякі продукти та ліки

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов запропонував суттєво зменшити ПДВ для соціально значущих продуктів харчування та медикаментів. За його словами, такий крок є нагальною державною необхідністю для підтримки мільйонів українських родин, які наразі змушені жити на межі бідності. Посадовець наголосив, що реформа має відбуватися під жорстким наглядом, аби зниження податкових ставок реально вплинуло на цінники в магазинах та аптеках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву голови Асоціації прифронтових міст та громад та мера Харкова Ігоря Терехова.

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Допомога незахищеним верствам населення

Таку пропозицію очільник Харкова озвучив після круглого столу "Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту", ініційованого Асоціацією прифронтових міст та громад України.

"Це не популізм. Це необхідність сьогодні для держави і необхідність для кожної родини в Україні, яка живе на межі бідності" — наголосив Терехов.

Також він підкреслив, що зниження ПДВ має відбуватися під жорстким контролем, щоб це справді позначилося на цінах, а не "осіло десь по карманах".

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Водночас, можливі втрати бюджету Ігор Терехов пропонує компенсувати завдяки аудиту неефективних державних програм, а також посиленню контролю за використанням коштів та боротьбі з корупцією.

Пенсії для малозабезпечених українців

Також Ігор Терехов наголосив на тому, що в Україні необхідно підвищувати мінімальні зарплати та пенсії навіть під час війни.

За його словами, особливої підтримки потребують переселенці та люди, які нині отримують пенсії на рівні 3,5-4 тисяч гривень. Терехов повідомив про ініціативу збільшити пенсії до 6 тисяч гривень.

Разом з цим мер Харкова зазначив, що в Україні щороку дедалі гірша ситуація з бідністю.

"Якщо, коли розпочалася війна, приблизно 20% були на межі бідності, то сьогодні 41,6%, і кожного року динаміка, на жаль, негативна в цьому напрямку", — підкреслив він.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Ігор Терехов закликав підвищити зарплати вчителям у прифронтових містах. Він аргументував це тім, що в таких містах і громадах умови життя та роботи суттєво відрізняються від ситуації у безпечніших регіонах. При цьому рівень заробітних плат учителів цієї різниці не враховує.

Крім того, Ігор Терехов заявив про необхідність створення в Україні нової системи доступного житла. За його словами, така модель має об’єднати можливості держави, територіальних громад, банків та приватних інвесторів. Для цього він запропонував створити житлові асоціації, а також розвивати довгострокове іпотечне кредитування та соціальну оренду.