Терехов предложил автоматически ликвидировать разрушенные ОСМД

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове предлагают изменить правила для ОСМД в домах, полностью разрушенных в результате боевых действий. Мэр Игорь Терехов считает, что такие объединения следует автоматически ликвидировать. Также он предлагает урегулировать вопрос о задолженностях перед коммунальными службами и задолженностях жильцов перед ОСМД. Отдельно речь идет об упрощении процедуры оформления жилищных сертификатов.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Упрощение для владельцев жилья

Игорь Терехов предложил упростить получение жилищных сертификатов для владельцев уничтоженного жилья на оккупированных территориях и в районах активных боевых действий. По его словам, если человек отказывается от права собственности на уничтоженное жилье в пользу государства, дополнительное обследование такого дома проводить не нужно. Мэр отметил, что в отдельных районах провести обследование фактически невозможно, а состояние домов и так очевидно.

"Если мы видим, что территории разрушены в результате боевых действий и люди желают получить сертификат и отказаться от права собственности в пользу государства, то это следует делать без какого-либо обследования", — сказал Терехов.

Что делать с ОСМД

Отдельно мэр поднял вопрос о ТСЖ в полностью разрушенных домах. Он предложил автоматически прекращать деятельность таких объединений, поскольку фактически обслуживать уже нечего.

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"Мое предложение — их нужно автоматически ликвидировать", — заявил Терехов.

Он также предложил закрыть вопрос задолженности таких ОСМД перед коммунальными службами. Речь идет и о долгах жильцов перед объединениями.

"Сегодня говорить о том, что там есть определенная задолженность перед коммунальными службами, которых там уже нет, — будь то задолженность ОСМД перед коммунальными службами или задолженность людей перед ОСМД, — давайте поставим крест на этом", — отметил мэр.

По словам Терехова, жильцы разрушенных домов не смогут вносить взносы в ОСМД, если самого дома фактически уже нет.

Как сообщали Новини.LIVE, официальный прожиточный минимум в Украине составляет чуть более 3 тыс. грн, хотя даже минимальный набор продуктов стоит значительно дороже. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предлагает пересмотреть базовые социальные стандарты и увеличить минимальную зарплату как минимум до 10 тыс. грн, а минимальную пенсию — до 6 тыс. грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области создали отдельную систему оповещения для бизнеса в связи с угрозой реактивных "шахидов". Её уже протестировали, и автозаправочная станция в полной мере ею пользуется. В дальнейшем систему планируют распространить на другие предприятия и коммунальные объекты.