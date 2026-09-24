Терехов запропонував автоматично ліквідовувати зруйновані ОСББ

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

У Харкові пропонують змінити правила для ОСББ у будинках, які повністю зруйновані через бойові дії. Міський голова Ігор Терехов вважає, що такі об’єднання варто автоматично ліквідовувати. Також він пропонує закрити питання боргів перед комунальними службами та мешканців перед ОСББ. Окремо йдеться про спрощення житлових сертифікатів.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Спрощення для власників житла

Ігор Терехов запропонував спростити отримання житлових сертифікатів для власників знищеного житла на окупованих територіях і в районах активних бойових дій. За його словами, якщо людина відмовляється від права власності на знищене житло на користь держави, додаткове обстеження такого будинку проводити не потрібно. Мер зазначив, що в окремих районах провести обстеження фактично неможливо, а стан будинків і так очевидний.

"Якщо ми бачимо, що території бойовими діями зруйновані і люди мають бажання отримати сертифікат і відмовитися від права власності на користь держави, без всякого обстеження треба це робити", — сказав Терехов.

Що робити із ОСББ

Окремо міський голова порушив питання ОСББ у повністю зруйнованих будинках. Він запропонував автоматично припиняти діяльність таких об’єднань, оскільки фактично обслуговувати вже нічого.

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"Моя пропозиція — автоматично потрібно ліквідувати", — заявив Терехов.

Він також запропонував закрити питання заборгованості таких ОСББ перед комунальними службами. Йдеться і про борги мешканців перед об’єднаннями.

"Сьогодні казати, що там є певна заборгованість комунальних служб, які там не існують, — ОСББ перед комунальними службами, чи людей перед ОСББ, давайте поставимо хрест на цьому", — зазначив мер.

За словами Терехова, мешканці зруйнованих будинків не зможуть сплачувати внески до ОСББ, якщо самого будинку фактично вже немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, офіційний прожитковий мінімум в Україні становить трохи більше 3 тис. грн, хоча навіть мінімальний продуктовий набір коштує значно дорожче. Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пропонує переглянути базові соціальні стандарти та збільшити мінімальну зарплату щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію — до 6 тис. грн.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині створили окрему систему оповіщення для бізнесу через загрозу реактивних "Шахедів". Її вже протестували, і автозаправна станція повністю нею користується. Надалі систему планують поширити на інші підприємства та комунальні об'єкти.