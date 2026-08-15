Терехов призвал готовиться к самым тяжелым сценариям этой зимой

Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы, поскольку предсказать её ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является обеспечение бесперебойной генерации электроэнергии и защита энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Украина должна готовиться к различным сценариям этой зимой

Терехов отметил, что прошедшая зима стала серьезным испытанием для Украины, а сейчас невозможно точно предсказать, какими будут условия следующего отопительного сезона.

По его словам, это будет зависеть, в частности, от развития боевых действий и переговоров.

"Сегодня я не могу прогнозировать, какой будет зима. Но нам нужно готовиться к самым тяжелым сценариям, и мы готовимся", — заявил мэр Харькова.

Он подчеркнул, что города уже работают над подготовкой к возможным проблемам с энергоснабжением.

Терехов назвал основные направления подготовки

Среди ключевых задач мэр Харькова назвал развитие локальной генерации, установку блочно-модульных котельных и создание дублирующих систем.

По его словам, такие решения должны обеспечить города альтернативными источниками тепла и электроэнергии в случае повреждения основной инфраструктуры.

"Очень важно иметь систему локальной генерации, систему блочно-модульных котельных, дублирующие системы на всякий случай", — сказал Терехов.

Он также отметил, что подготовка к зиме должна проходить в рамках общего плана обеспечения устойчивости государства при участии центральных и местных властей.

Главная задача — сохранить генерацию

Отдельно Терехов подчеркнул необходимость усилить защиту энергетической системы Украины от российских атак.

По его словам, стабильная работа энергетики зависит не только от восстановления поврежденных объектов, но и от их физической защиты.

"Сегодня требуется очень серьезная защита энергетической системы Украины", — подчеркнул мэр Харькова.

В то же время он назвал главной задачей сохранение генерации по всей стране.

"Главное сегодня — сделать так, чтобы по всей стране не была утрачена генерация", — заявил Терехов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов призвал создать в Украине систему доступного жилья. Среди его предложений — создание жилищных ассоциаций, долгосрочное ипотечное финансирование и развитие социальной аренды. По словам мэра Харькова, новая система должна объединить государство, общины, банки и частных инвесторов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов подчеркнул необходимость объединения украинских общин, государства и бизнеса для восстановления страны и возвращения людей. Мэр Харькова отметил, что устойчивость отдельных общин зависит от совместной работы на уровне всего государства.