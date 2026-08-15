Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов призвал создать в Украине систему доступного жилья

Терехов призвал создать в Украине систему доступного жилья

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 18:45
Терехов закликав створити в Україні систему доступного житла
Мэр Харькова Игорь Терехов. Иллюстративное фото: Игорь Терехов/Facebook

Украине нужна новая система доступного жилья, которая объединит возможности государства, общин, банков и частных инвесторов. Она должна предусматривать создание жилищных ассоциаций, долгосрочное ипотечное финансирование и развитие социальной аренды.

Такие предложения озвучил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время заседания Правления АПГО, сообщает Новини.LIVE.

Участники заседания обсудили восстановление жилищного фонда и обеспечение жильем жителей прифронтовых территорий, ВПЛ, ветеранов и работников критической инфраструктуры.

По словам Терехова, по состоянию на конец 2025 года прямой ущерб жилищному фонду Украины составил 61,1 млрд долларов. Около 14% жилья было повреждено или разрушено, а общая потребность в восстановлении оценивается почти в 90 млрд долларов.

Одним из ключевых предложений стало создание жилищных ассоциаций по австрийской модели. Их участниками могут быть общины, государственные учреждения, благотворительные фонды, профсоюзы, бизнес и частные инвесторы. Прибыль таких организаций направляется на строительство нового жилья и содержание уже имеющегося фонда.

Читайте также:

По его словам, Украине также необходимы специализированные организации, способные совместно с государством, общинами, банками и частными инвесторами строить и содержать доступное жилье.

Еще одна инициатива предусматривает создание системы долгосрочной ипотеки. Банки будут формировать портфели кредитов, а специализированное финансовое учреждение будет привлекать для них средства путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных и гарантированных государством.

"Она не кредитует людей напрямую, а обеспечивает банки ресурсами для ипотечного кредитования. Такой подход позволит создать условия для снижения стоимости кредитования и масштабного внедрения ипотеки без постоянной зависимости от бюджетного финансирования", — пояснил Терехов.

Для людей, которые из-за возраста, состояния здоровья или уровня доходов не могут воспользоваться ипотекой, он предложил развивать социальное и доступное арендное жилье.

"Для таких людей государство и общины должны создать полноценный сектор социального жилья и жилья доступной аренды. Речь идет не только о восстановлении старого коммунального жилья, но и о создании современного жилищного фонда, пригодного для длительного проживания", – заявил глава АПМГ.

Кроме того, Терехов предложил законодательно закрепить направление 10% поступлений от продажи коммунальных земель в прифронтовых районах на строительство социального жилья. Также он выступил за нулевую ставку НДС на первую продажу жилья юридическими лицами, что должно снизить его конечную стоимость.

"Наша задача — создать такую систему, которая будет работать независимо от того, кто находится у власти, какой бюджет будет принят в следующем году и какие политические решения будут приниматься в будущем. Жилищная политика должна стать институтом, а не временной программой", – подытожил Терехов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов подчеркнул необходимость объединения украинских общин, государства и бизнеса для восстановления страны и возвращения людей. Мэр Харькова отметил, что устойчивость отдельных общин зависит от совместной работы на уровне всего государства.

Также Новини.LIVE писали, что Терехов призвал поддержать предприятия, пострадавшие в результате российских обстрелов. Он предложил ввести комплексную государственную поддержку для бизнеса, чтобы предприятия могли как можно быстрее возобновлять работу после атак и сохранять рабочие места.

Харьков жилье Игорь Терехов ВПЛ
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации