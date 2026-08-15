Терехов закликав створити в Україні систему доступного житла

Мэр Харькова Игорь Терехов. Иллюстративное фото: Игорь Терехов/Facebook

Украине нужна новая система доступного жилья, которая объединит возможности государства, общин, банков и частных инвесторов. Она должна предусматривать создание жилищных ассоциаций, долгосрочное ипотечное финансирование и развитие социальной аренды.

Такие предложения озвучил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время заседания Правления АПГО, сообщает Новини.LIVE.

Участники заседания обсудили восстановление жилищного фонда и обеспечение жильем жителей прифронтовых территорий, ВПЛ, ветеранов и работников критической инфраструктуры.

По словам Терехова, по состоянию на конец 2025 года прямой ущерб жилищному фонду Украины составил 61,1 млрд долларов. Около 14% жилья было повреждено или разрушено, а общая потребность в восстановлении оценивается почти в 90 млрд долларов.

Одним из ключевых предложений стало создание жилищных ассоциаций по австрийской модели. Их участниками могут быть общины, государственные учреждения, благотворительные фонды, профсоюзы, бизнес и частные инвесторы. Прибыль таких организаций направляется на строительство нового жилья и содержание уже имеющегося фонда.

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По его словам, Украине также необходимы специализированные организации, способные совместно с государством, общинами, банками и частными инвесторами строить и содержать доступное жилье.

Еще одна инициатива предусматривает создание системы долгосрочной ипотеки. Банки будут формировать портфели кредитов, а специализированное финансовое учреждение будет привлекать для них средства путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных и гарантированных государством.

"Она не кредитует людей напрямую, а обеспечивает банки ресурсами для ипотечного кредитования. Такой подход позволит создать условия для снижения стоимости кредитования и масштабного внедрения ипотеки без постоянной зависимости от бюджетного финансирования", — пояснил Терехов.

Для людей, которые из-за возраста, состояния здоровья или уровня доходов не могут воспользоваться ипотекой, он предложил развивать социальное и доступное арендное жилье.

"Для таких людей государство и общины должны создать полноценный сектор социального жилья и жилья доступной аренды. Речь идет не только о восстановлении старого коммунального жилья, но и о создании современного жилищного фонда, пригодного для длительного проживания", – заявил глава АПМГ.

Кроме того, Терехов предложил законодательно закрепить направление 10% поступлений от продажи коммунальных земель в прифронтовых районах на строительство социального жилья. Также он выступил за нулевую ставку НДС на первую продажу жилья юридическими лицами, что должно снизить его конечную стоимость.

"Наша задача — создать такую систему, которая будет работать независимо от того, кто находится у власти, какой бюджет будет принят в следующем году и какие политические решения будут приниматься в будущем. Жилищная политика должна стать институтом, а не временной программой", – подытожил Терехов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов подчеркнул необходимость объединения украинских общин, государства и бизнеса для восстановления страны и возвращения людей. Мэр Харькова отметил, что устойчивость отдельных общин зависит от совместной работы на уровне всего государства.

Также Новини.LIVE писали, что Терехов призвал поддержать предприятия, пострадавшие в результате российских обстрелов. Он предложил ввести комплексную государственную поддержку для бизнеса, чтобы предприятия могли как можно быстрее возобновлять работу после атак и сохранять рабочие места.