Терехов призвал не поднимать коммунальные тарифы во время войны

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 09:32
Поднятие цен на коммуналку — Терехов высказался против
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ), харьковский городской голова Игорь Терехов обратился к международным партнерам Украины, отметив, что поднимать коммунальные тарифы для населения и вводить налоги для ФЛП во время войны — недопустимо.

Соответствующее обращение по случаю Давосского форума он опубликовал в своих соцсетях.

Позиция Терехова относительно поднятия цен на коммуналку

"Из Давоса звучат призывы к Украине: реформы, борьба с коррупцией, детенизация, выполнение условий партнеров. И с этим сложно не согласиться — мы сами этого хотим, потому что строим европейское государство и наш курс на вступление в ЕС неизменен. Мы искренне благодарны Европейскому Союзу, МВФ и всем международным партнерам за финансовую поддержку — мы очень в ней нуждаемся, как никогда. Мы понимаем: помощь имеет условия. Но! Важно сказать честно: война — не время для шоковых решений, которые ложатся на тех, кто и так несет самое тяжелое бремя. Поднимать сейчас налоги для ФЛП, увеличивать коммунальные тарифы для населения, уменьшать или отменять субсидии в то время, когда сотни тысяч семей сидят без света и отопления, без воды, — это выглядит несправедливо",- заявил Терехов.

По его убеждению, это не об "экономике" в таблицах — это о людях, которые держат страну на грани возможного. Соответственно, любое решение сегодня должно проходить один тест: делает ли оно людей сильнее — или оставляет их без опоры.

"Все наши международные партнеры признают: сегодня украинский народ защищает не только свой суверенитет, но и европейские ценности, демократию и международный порядок, основанный на праве и справедливости. И мы все — весь украинский народ — платим за это чрезвычайно высокую цену. Более того: международные компромиссы мы сейчас оплачиваем своей кровью", — напомнил мэр прифронтового Харькова.

Он подчеркнул: мы верим в себя — в нашу способность защищаться, отстраиваться и реформироваться. И мы в конце концов придем к европейским зарплатам и пенсиям, к качеству услуг и экономически обоснованной цене на них.

"Это будет. Но путь в Европу не может проходить через потерю доверия людей в самое тяжелое время. Потому что устойчивость страны начинается с устойчивости семей. А сейчас — ключевое другое: нам нужна поддержка, чтобы люди выстояли. Чтобы украинцы не потеряли веру в справедливость. С наступлением мира мы сделаем все, чтобы реформы были быстрыми и честными, а экономика — сильной и прозрачной. Но сейчас — время поддержки, а не шоков. Время сохранить человеческую выносливость, доверие и достоинство. Справедливость — это тоже оружие. И сегодня оно должно работать на украинцев", — констатировал Игорь Терехов.

Напомним, ранее Терехов заявлял, что Правительство должно профинансировать повышение зарплат соцработникам. Также необходимо внести соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины.

Также мэр Харькова выступил против повышения налогов во время войны. Он считает, что сейчас это неуместно.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
