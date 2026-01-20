Терехов выступил против повышения налогов во время войны

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал призывы международных партнеров к Украине по активизации реформ, борьбы с коррупцией и детенизации экономики. Он отметил, что Украина полностью поддерживает европейский курс и искренне благодарна Европейскому Союзу, Международному валютному фонду и другим партнерам за крайне необходимую финансовую помощь.

Об этом он написал в Telegram во вторник, 20 января, на фоне саммита в Давосе.

Терехов о повышении налогов бизнеса

В то же время Терехов подчеркнул, что война — не время для резких экономических решений, которые ложатся тяжелым бременем на простых людей.

"Поднимать сейчас налоги для ФОПов, увеличивать коммунальные тарифы для населения, уменьшать или отменять субсидии во время, когда сотни тысяч семей сидят без света и отопления, а часто — и без воды, — это выглядит несправедливо. Это не об "экономике" в таблицах — это о людях, которые держат страну на грани возможного. Любое решение сегодня должно проходить один тест: делает ли оно людей сильнее — или оставляет их без опоры", — сообщил он.

Терехов напомнил, что украинцы сейчас защищают не только свой суверенитет, но и европейские ценности, демократию и международный порядок, за что платят чрезвычайно высокую цену.

Городской голова Харькова выразил уверенность, что Украина обязательно придет к европейским зарплатам, пенсиям и качеству услуг.

"Это будет. Но путь в Европу не может проходить через потерю доверия людей в самое тяжелое время. Потому что устойчивость страны начинается с устойчивости семей", — добавил он.

Терехов также отметил, что сейчас Украине прежде всего нужна поддержка, чтобы люди могли выстоять и не потерять веру в справедливость. Он заверил, что после завершения войны реформы будут быстрыми и честными, а экономика — сильной и прозрачной.

"Но сейчас — время поддержки, а не шоков. Время сохранить человеческую выносливость, доверие и достоинство", — добавил он.

Из Давоса все громче звучат сигналы для Украины — реформы, борьба с коррупцией, детенизация, выполнение условий партнеров. В Харькове с этим не спорят: европейский курс неизменен, а международная финансовая поддержка критически нужна. Но мэр Игорь Терехов ставит рядом другое измерение — человеческое.

Суть проста — государство может менять правила и требовать прозрачности, но во время войны не имеет права "ломать" базовую безопасность домохозяйств и доверие общества резкими фискальными или тарифными шагами. Иначе цена реформ становится не экономической, а социальной — в виде истощения людей, падения легитимности решений и удара по устойчивости, которая сегодня является частью обороны.

Ключевой аргумент Терехова — война не оставляет пространства для "шоковых" решений, которые перекладывают цену реформ на тех, кто и так держит страну. Он прямо предостерегает от шагов, которые могут ударить по ФОПам и домохозяйствам в момент, когда тысячи семей живут в режиме отключений и нехватки базовых услуг.

"Любое решение сегодня должно проходить один тест: делает ли оно людей сильнее — или оставляет их без опоры", — отмечает мэр Харькова.

В этом подходе есть четкая логика — доверие общества становится элементом обороны не менее важным, чем финансы и регуляции. Терехов признает: после мира реформы должны быть быстрыми и честными, а экономика — прозрачной. Но сейчас главное — удержать человеческую выносливость и чувство справедливости, без которых любая "табличная экономика" теряет смысл.

"Справедливость — это тоже оружие. И сегодня она должна работать на украинцев", — заключает он.

