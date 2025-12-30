Терехов предупредил об угрозе из-за повышения тарифов на газ

Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что запланированное с 1 января повышение тарифа на распределение газа для предприятий может создать критические риски для прохождения отопительного сезона в прифронтовых громадах. По его словам, в условиях войны тепло в домах - это вопрос не комфорта, а безопасности и сохранения жизни людей. Он призывает власти сделать исключение для прифронтовых громад, в том числе и Харьковщины.

Об этом Игорь Терехов сообщил на своем канале в Telegram.

Терехов отметил, что для теплоснабжающих предприятий Харькова и других прифронтовых городов новые тарифы означают дополнительные расходы, которые они не способны покрыть без разрушения всей системы.

Долги предприятий теплокоммунэнерго уже растут, а в случае изменения тарифной политики могут увеличиться еще на сотни миллионов гривен. При этом, по словам мэра, обещанных компенсаций со стороны государства Харьков не получает уже несколько лет.

"Если расходы увеличиваются, а компенсаций нет, предприятия будут вынуждены "делиться" этой дополнительной нагрузкой с другими. То есть - повышать тарифы для юридических лиц. Поэтому под этот очередной удар попадет и бизнес, которому и так трудно: война, риски, падение спроса, дорогие кредиты, логистика. Мы не имеем права добивать тех, кто держит экономику и рабочие места", — отметил Игорь Терехов.

Отдельно Терехов обратил внимание на последствия для местных бюджетов, которые получат дополнительную нагрузку, и для жителей городов, которые могут столкнуться с риском нестабильного теплоснабжения зимой. По его словам, это напрямую влияет на общую устойчивость страны.

"Как председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад я обратился к Правительству с требованием совместно с НКРЭКУ найти решение: отсрочить запланированные изменения тарифной политики и обеспечить реальную поддержку предприятий тепловой энергетики - в прифронтовых регионах и по стране в целом", — высказался мэр Харькова.

Он подчеркнул, что во время войны тарифные эксперименты неуместны, а государство должно сосредоточиться на сохранении тепла, людей и экономики.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине частично изменятся некоторые тарифы на коммунальные услуги.

Также ранее Игорь Терехов объяснял, какие решения надо немедленно принять власти для поддержки прифронтовых громад, а также комментировал, почему не стоит давить на малый бизнес.