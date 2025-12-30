Терехов попередив про загрозу через підвищення тарифів на газ

Міський голова Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що заплановане з 1 січня підвищення тарифу на розподіл газу для підприємств може створити критичні ризики для проходження опалювального сезону в прифронтових громадах. За його словами, в умовах війни тепло в оселях — це питання не комфорту, а безпеки й збереження життя людей. Він закликає владу зробити виняток для прифронтових громад, зокрема й Харківщини.

Терехов наголосив, що для теплопостачальних підприємств Харкова та інших прифронтових міст нові тарифи означають додаткові витрати, які вони не здатні покрити без руйнування всієї системи.

Борги підприємств теплокомуненерго вже зростають, а у разі зміни тарифної політики можуть збільшитися ще на сотні мільйонів гривень. При цьому, за словами мера, обіцяних компенсацій з боку держави Харків не отримує вже кілька років.

"Якщо витрати збільшуються, а компенсацій немає, підприємства будуть змушені "ділитися" цим додатковим навантаженням з іншими. Тобто — підвищувати тарифи для юридичних осіб. Тож під цей черговий удар попаде й бізнес, якому й так важко: війна, ризики, падіння попиту, дорогі кредити, логістика. Ми не маємо права добивати тих, хто тримає економіку і робочі місця", — зазначив Ігор Терехов.

Окремо Терехов звернув увагу на наслідки для місцевих бюджетів, які отримають додаткове навантаження, та для мешканців міст, які можуть зіткнутися з ризиком нестабільного теплопостачання взимку. За його словами, це напряму впливає на загальну стійкість країни.

"Як голова Асоціації прифронтових міст і громад я звернувся до Уряду з вимогою спільно з НКРЕКП знайти рішення: відтермінувати заплановані зміни тарифної політики та забезпечити реальну підтримку підприємств теплової енергетики — у прифронтових регіонах і по країні загалом", — висловився мер Харкова.

Він підкреслив, що під час війни тарифні експерименти є недоречними, а держава має зосередитися на збереженні тепла, людей і економіки.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні частково зміняться деякі тарифи на комунальні послуги.

Також раніше Ігор Терехов пояснював, які рішення треба негайно прийняти владі для підтримки прифронтових громад, а також коментував, чому не варто тиснути на малий бізнес.