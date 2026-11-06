Терехов призвал пересмотреть строительные нормы с учетом военных угроз

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Украина должна уже сейчас восстанавливать украинские города и прифронтовые территории, не откладывая их развитие до завершения войны. В то же время новое строительство должно учитывать угрозы безопасности и предусматривать автономное обеспечение людей теплом, водой и электроэнергией.

Такую позицию высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов во время конференции, организованной Группой Всемирного банка и профильным министерством, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Пост Игоря Терехова. Фото: скриншот

"Моя позиция четкая: Украина должна строить уже сейчас. Если откладывать развитие прифронтовых территорий на "после войны", мы будем терять людей, специалистов и бизнес", — подчеркнул Терехов.

По его словам, восстановление разрушенных объектов не должно означать возвращение к старым подходам, которые не учитывали современных угроз безопасности. Каждое новое здание должно быть более защищенным, технологичным и способным функционировать даже в условиях повреждения критической инфраструктуры.

Презентация проекта восстановления Северной Салтовки. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

"Восстанавливая Украину, мы не должны воссоздавать ее прежнюю уязвимость. Каждый новый объект должен быть безопаснее, автономнее и технологичнее того, который был разрушен", – отметил глава АПМГ.

Читайте также:

Терехов призвал разработать новые стандарты строительства для прифронтовых городов, которые будут предусматривать повышенные требования к укрытиям, энергоснабжению, водоснабжению и критической инфраструктуре.

Игорь Терехов на конференции. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Примером такого подхода стал представленный Харьковом проект восстановления Северной Салтовки. Он предусматривает строительство нового жилья, детского сада с укрытием, пространств для бизнеса, внедрение энергоэффективных и безбарьерных решений, а также обустройство подземного защитного пространства на 2200 человек.

Мэр подчеркнул, что Харьков готов стать площадкой для практического внедрения новых подходов к восстановлению, которые в дальнейшем можно будет масштабировать на другие города Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские войска усилили удары по энергетической инфраструктуре Харькова в преддверии зимы. По словам мэра Терехова, часть домов осталась без отопления. Для координации ремонтов в городе возобновил работу штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также Новини.LIVE писал, что в Харькове планируют восстановить работу отдельных отделений поврежденной обстрелом больницы. В результате атаки пострадали 46 человек, а из медучреждения эвакуировали 236 пациентов.