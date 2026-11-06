Терехов закликав переглянути стандарти будівництва з урахуванням воєнних загроз

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Україна має вже зараз відбудовувати українські міста та прифронтові території, не відкладаючи їхній розвиток до завершення війни. Водночас нове будівництво повинно враховувати безпекові загрози та передбачати автономне забезпечення людей теплом, водою й електроенергією.

Таку позицію висловив очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов під час конференції, організованої Групою Світового банку та профільним міністерством, повідомив портал Новини.LIVE.

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Пост Ігоря Терехова. Фото: скриншот

"Моя позиція чітка: Україна має будувати вже зараз. Якщо відкладати розвиток прифронтових територій на "після війни", ми втрачатимемо людей, фахівців і бізнес", — наголосив Терехов.

За його словами, відновлення зруйнованих об'єктів не повинно означати повернення до старих підходів, які не враховували сучасних безпекових ризиків. Кожна нова будівля має бути захищенішою, технологічнішою та здатною функціонувати навіть в умовах пошкодження критичної інфраструктури.

Представлення проекту відновлення Північної Салтівки. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

"Відбудовуючи Україну, ми не повинні відтворювати її стару вразливість. Кожен новий об’єкт має бути безпечнішим, автономнішим і технологічнішим за той, який було зруйновано", – зазначив очільник АПМГ.

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Терехов закликав розробити нові стандарти будівництва для прифронтових міст, які передбачатимуть посилені вимоги до укриттів, енергозабезпечення, водопостачання та критичної інфраструктури.

Ігор Терехов на конференції. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Прикладом такого підходу став представлений Харковом проєкт відновлення Північної Салтівки. Він передбачає будівництво нового житла, дитячого садка з укриттям, просторів для бізнесу, впровадження енергоефективних і безбар'єрних рішень, а також облаштування підземного захисного простору на 2200 осіб.

Мер наголосив, що Харків готовий стати майданчиком для практичного впровадження нових підходів до відбудови, які надалі можна буде масштабувати на інші міста України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські війська посилили удари по енергетичній інфраструктурі Харкова напередодні зими. За словами мера Терехова, частина будинків залишилася без опалення. Для координації ремонтів у місті відновили роботу штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Також Новини.LIVE писав, що в Харкові планують відновити роботу окремих відділень пошкодженої обстрілом лікарні. Унаслідок атаки постраждали 46 людей, а з медзакладу евакуювали 236 пацієнтів.