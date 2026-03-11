Видео
Видео

Терехов выступил за отдельную систему помощи пожилым ВПЛ

Дата публикации 11 марта 2026 20:03
Терехов выступил за отдельную систему поддержки пожилых переселенцев
Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов заявил, что переселенцам пожилого возраста нужен отдельный механизм поддержки после эвакуации. Речь идет о жилье, медицинской помощи, социальных сервисах и сопровождении после переезда.

Об этом сообщает Ассоциации прифронтовых городов и общин, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

В какой помощи нуждаются переселенцы 60+

Ассоциация прифронтовых городов и общин призвала ввести единый маршрут поддержки для внутренне перемещенных лиц пожилого возраста. С таким заявлением выступил глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, после перемещения из опасных территорий пожилые люди сталкиваются с особыми трудностями. Речь идет о потере жилья и социальных связей, сложностях с адаптацией в новых общинах, а также ограниченном доступе к медицинским и социальным услугам. Именно поэтому эта категория переселенцев требует отдельного подхода.

Терехов отметил, что для ВПЛ пожилого возраста необходимо развивать адаптированное жилье, мобильные мультидисциплинарные команды, дневные центры, социальную адаптацию и адресное сопровождение.

Предложенный механизм предусматривает создание системы сопровождения человека после перемещения. В частности, речь идет о первичной оценке потребностей, помощи с жильем, доступе к медицине и социальным сервисам, а также интеграции в жизнь общества через дневные центры и клубы. Как считают в ассоциации, это поможет избежать ситуаций, когда пожилые переселенцы остаются без должной поддержки и вынуждены самостоятельно искать помощь.

Национальный День внутренне перемещенных лиц

По оценкам международных организаций, около 19% внутренне перемещенных лиц — это люди в возрасте 60+, а в целом речь идет о более 800 тысячах человек.

Также Терехов напомнил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад ранее выступала за введение на национальном уровне единого маршрута ВПЛ, который предусматривает синхронизацию выплат и услуг, акцент на трудоустройстве и институт социальных менеджеров. Отдельно он предложил установить национальный День внутренне перемещенных лиц 25 февраля на ближайшие пять лет.

Ситуация с ВПЛ в Украине

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства об использовании средств государственного и местных бюджетов, направленных на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Гетманцев рассказал о новой жилищной программе — государство готовит масштабный проект, который должен системно изменить подход к обеспечению квартир для тех, кто в этом нуждается больше всего.

Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
