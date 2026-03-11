Ігор Терехов запропонував єдиний маршрут підтримки літніх переселенців

Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про необхідність запровадження в Україні єдиного маршруту підтримки внутрішньо переміщених осіб похилого віку. За його словами, літні переселенці потребують окремого підходу після евакуації з небезпечних територій.

Про це повідомляє Асоціації прифронтових міст та громад, передає Новини.LIVE.

Якої допомоги потребують переселенці 60+

Асоціація прифронтових міст та громад закликала запровадити єдиний маршрут підтримки для внутрішньо переміщених осіб похилого віку. Із такою заявою виступив голова асоціації, мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, після переміщення з небезпечних територій літні люди стикаються з особливими труднощами. Йдеться про втрату житла та соціальних зв’язків, складнощі з адаптацією в нових громадах, а також обмежений доступ до медичних і соціальних послуг. Саме тому ця категорія переселенців потребує окремого підходу.

Терехов зазначив, що для ВПО похилого віку необхідно розвивати адаптоване житло, мобільні мультидисциплінарні команди, денні центри, соціальну адаптацію та адресний супровід.

Запропонований механізм передбачає створення системи супроводу людини після переміщення. Зокрема, йдеться про первинну оцінку потреб, допомогу з житлом, доступ до медицини та соціальних сервісів, а також інтеграцію в життя громади через денні центри та клуби. Як вважають в асоціації, це допоможе уникнути ситуацій, коли літні переселенці залишаються без належної підтримки та змушені самостійно шукати допомогу.

Національний День внутрішньо переміщених осіб

За оцінками міжнародних організацій, близько 19% внутрішньо переміщених осіб — це люди віком 60+, а загалом ідеться про понад 800 тисяч осіб.

Також Терехов нагадав, що Асоціація прифронтових міст та громад раніше виступала за запровадження на національному рівні єдиного маршруту ВПО, який передбачає синхронізацію виплат і послуг, акцент на працевлаштуванні та інститут соціальних менеджерів. Окремо він запропонував встановити національний День внутрішньо переміщених осіб 25 лютого на найближчі п’ять років.

Ситуація з ВПО в Україні

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства щодо використання коштів державного і місцевих бюджетів, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Гетманцев розповів про нову житлову програму — держава готує масштабний проєкт, який має системно змінити підхід до забезпечення квартир для тих, хто цього потребує найбільше.