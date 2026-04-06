Харьков Терехов: Промышленность на прифронтовых территориях нуждается в поддержке

Дата публикации 6 апреля 2026 17:44
Председатель АПГГ Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Бизнес и в частности промышленность на прифронтовых территориях нуждается в комплексной государственной поддержке, ведь создаваемые рабочие места являются залогом удержания и возвращения людей.

Такое убеждение высказал председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в своей колонке на портале "Укринформ".

Поддержка промышленности на прифронтовых территориях

"Даже под обстрелами сохраняется часть промышленности — и именно она держит экономическую жизнь. Работают предприятия — работает транспорт, энергетика, малый бизнес. Есть работа — остаются люди", — подчеркнул он.

Игорь Терехов перечислил ряд инструментов, которые должны внедряться государством для поддержки промышленности в прифронтовых регионах.

"Речь идет о создании понятных и долгосрочных условий для инвесторов: налоговые стимулы для новых производств, упрощение импорта оборудования, возможность ускоренной амортизации. Не менее важным является страхование военных рисков, государственные гарантии для кредитования и отдельные инструменты поддержки для прифронтовых регионов", — подчеркнул глава АПМГ.

Параллельно, добавил он, необходимо обеспечить доступ к финансированию через льготные кредитные программы и развитие специализированных финансовых инструментов для промышленности.

"Отдельную роль играют громады. Именно на местном уровне лучше всего видно, какие проекты могут стать точками роста, где есть кадровый потенциал и как работать с инвесторами. Поэтому громады должны получить больше инструментов для запуска экономического развития", — отметил чиновник.

По его мнению, если этого не сделать сейчас, после войны Украина может столкнуться с оттоком рабочей силы за границу и окончательным закреплением сырьевой модели экономики.

"При таком сценарии восстановление, конечно, состоится, но без украинского экономического прорыва", — констатировал Игорь Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Терехов заявлял, что децентрализация остается одним из ключевых направлений реформ в рамках европейской интеграции Украины. Он считает, что ее следующий этап должен быть сосредоточен не только на полномочиях, но и на реальной финансовой состоятельности громад.

Также мэр Харькова отмечал, что целью борьбы Украины является достижение справедливого мира. Он подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности, кроме военных альянсов, является физическое присутствие американского бизнеса и инвестиций.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

