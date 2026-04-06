Терехов: Промисловість на прифронтових територіях потребує підтримки

Голова АПМГ Ігор Терехов.

Бізнес і зокрема промисловість на прифронтових територіях потребує комплексної державної підтримки, адже створювані робочі місця є запорукою утримання і повернення людей.

Таке переконання висловив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов у своїй колонці на порталі "Укрінформ".

Підтримка промисловості на прифронтових територіях

"Навіть під обстрілами зберігається частина промисловості — і саме вона тримає економічне життя. Працюють підприємства — працює транспорт, енергетика, малий бізнес. Є робота — залишаються люди", — підкреслив він.

Ігор Терехов перелічив низку інструментів, які мають впроваджуватися державою задля підтримки промисловості в прифронтових регіонах.

"Йдеться про створення зрозумілих і довгострокових умов для інвесторів: податкові стимули для нових виробництв, спрощення імпорту обладнання, можливість прискореної амортизації. Не менш важливим є страхування воєнних ризиків, державні гарантії для кредитування та окремі інструменти підтримки для прифронтових регіонів", — наголосив очільник АПМГ.

Паралельно, додав він, необхідно забезпечити доступ до фінансування через пільгові кредитні програми та розвиток спеціалізованих фінансових інструментів для промисловості.

"Окрему роль відіграють громади. Саме на місцевому рівні найкраще видно, які проєкти можуть стати точками зростання, де є кадровий потенціал і як працювати з інвесторами. Тому громади мають отримати більше інструментів для запуску економічного розвитку", — зазначив посадовець.

На його думку, якщо цього не зробити зараз, після війни Україна може зіткнутися з відтоком робочої сили за кордон і остаточним закріпленням сировинної моделі економіки.

"За такого сценарію відбудова, звичайно, відбудеться, але без українського економічного прориву", — констатував Ігор Терехов.

Останні заяви Ігоря Терехова

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Терехов заявляв, що децентралізація залишається одним із ключових напрямів реформ у межах європейської інтеграції України. Він вважає, що її наступний етап має бути зосереджений не лише на повноваженнях, а й на реальній фінансовій спроможності громад.

Також мер Харкова наголошував, що метою боротьби України є досягнення справедливого миру. Він підкреслив, що найкращою гарантією безпеки, окрім військових альянсів, є фізична присутність американського бізнесу та інвестицій.