Повышение тарифов на распределение газа — Терехов против

Игорь Терехов. Фото: frontlineua.org

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мер Харькова Игорь Терехов выступил против повышения тарифов на распределение газа. По его словам, в военное время это нецелесообразно и может существенно ударить по коммунальным предприятиям и бюджетам громад.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ) 7 декабря.

Повышение тарифов на распределение газа

Терехов заявил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад будет обращаться к Правительству с требованием об отмене повышения тарифов на распределение газа. Он считает, что повышение почти вдвое, даже и постепенное, создаст значительную финансовую нагрузку именно на коммунальные предприятия, поскольку тариф для населения остается неизменным.

"Это убытки для коммунальных предприятий. Нужно будет брать средства из городского бюджета, чтобы оказывать им финансовую поддержку, а они в свою очередь будут платить за распределение газа вдвое дороже", — отметил городской голова Харькова.

Председатель АПГГ добавил, что это коснется всех громад, поскольку дополнительная нагрузка фактически перекладывается на местные бюджеты. Особенно негативно такое решение повлияет именно на прифронтовые регионы, которые ежедневно преодолевают вызовы войны. Кроме того, Терехов отметил, что повышение тарифов усилит риски для стабильной работы коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность общин и людей, которые несмотря на все остаются здесь жить и работать.

Напомним, 2 декабря НКРЭКУ одобрила проекты постановлений о повышении тарифов на распределение газа на 2026 год. Оно будет происходить в два этапа.

