Підвищення тарифів на розподіл газу — Терехов проти

Ігор Терехов. Фото: frontlineua.org

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов виступив проти підвищення тарифів на розподіл газу. За його словами, у воєнний час це недоцільно та може суттєво вдарити по комунальних підприємствах та бюджетах громад.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації прифронтових міста та громад (АПМГ) 7 грудня.

Підвищення тарифів на розподіл газу

Терехов заявив, що Асоціація прифронтових міст та громад буде звертатися до Уряду з вимогою про скасування підвищення тарифів на розподіл газу. Він вважає, що підвищення майже вдвічі, навіть і поступове, створить значне фінансове навантаження саме на комунальні підприємства, оскільки тариф для населення залишається незмінним.

"Це збитки для комунальних підприємств. Потрібно буде брати кошти з міського бюджету, щоб надавати їм фінансову підтримку, а вони своєю чергою сплачуватимуть за розподіл газу вдвічі дорожче", — наголосив міський голова Харкова.

Голова АПМГ додав, що це торкнетья усіх громад, оскільки додаткове навантаження фактично перекладається на місцеві бюджети. Особливо негативно таке рішення вплине саме на прифронтові регіони, які щоденно долають виклики війни. Крім того, Терехов зазначив, що підвищення тарифів посилить ризики для стабільної роботи комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність громад та людей, які попри все залишаються тут жити і працювати.

Нагадаємо, 2 грудня НКРЕКП схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл газу на 2026 рік. Воно відбуватиметься у два етапи.

