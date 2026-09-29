Отопительный сезон в Харькове: подготовка города к 2026 году

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Харьков уже готовится к новому отопительному сезону, несмотря на постоянные российские атаки. Город восстанавливает поврежденные сети, чтобы как можно скорее в домах появились вода, газ и свет. Параллельно разрабатываются дополнительные решения по энергообеспечению. В то же время власти не раскрывают подробностей подготовки, которые могут быть важны для врага.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Подготовка к отопительному сезону

Харьков начинает готовиться к следующему отопительному сезону ещё до завершения предыдущего. Из-за войны каждая зима для города остаётся серьёзным испытанием, поэтому работы ведутся фактически круглосуточно. В то же время часть деталей городские власти не разглашают из соображений безопасности.

По словам Игоря Терехова, город работает над укреплением энергетической устойчивости и установкой дополнительного оборудования. Речь идет, в частности, об энергетических установках, модульных котельных и генерирующем оборудовании.

"Мы, не завершив прошлый отопительный сезон, уже начинаем готовиться к следующему. К сожалению, это наша жизнь, к сожалению, это наши реалии", — отметил Терехов.

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Мэр Харькова добавил, что не может раскрывать все подробности подготовки, поскольку часть информации может быть использована врагом.

Атаки на город

Накануне российские беспилотники атаковали несколько районов Харькова. В результате ударов были повреждены жилые дома, а часть городских коммуникаций временно не работала. Терехов сообщил, что после атаки за медицинской помощью обратились 43 человека, среди них 11 детей. Также были повреждены 20 многоэтажек и 20 частных домов. В жилых домах выбило около 1800 окон, из них уже закрыли 1400.

"Было прекращено энергоснабжение, водоснабжение, все коммунальные услуги. На данный момент наши коммунальные службы восстановили практически все коммунальные услуги, за исключением тех квартир, которые полностью разрушены", — рассказал мэр.

По его словам, в частном секторе также восстанавливают поврежденные крыши и помогают жителям с ремонтом. В то же время Терехов подчеркнул, что угроза новых атак для города сохраняется.

Число обстрелов растет

За прошедшую неделю в Харькове зафиксировали 12 обстрелов: девять из них были осуществлены FPV-дронами, ещё три — "Шахедами". В результате атак пострадали восемь человек, один человек погиб. Терехов отметил, что российские войска периодически усиливают интенсивность ударов по городу. По его словам, такие периоды уже неоднократно наблюдались во время полномасштабной войны.

"Что касается интенсивности, да, периодически интенсивность возрастает. Мы видим это волнами", — сказал Терехов.

Он также рассказал, что город совместно с военными и инженерами работает над защитой от FPV-дронов на оптоволокне. В то же время мэр призвал харьковчан реагировать на сигналы воздушной тревоги и беречь жизнь.

Как сообщали Новини.LIVE, официальный прожиточный минимум в Украине составляет чуть более 3 тыс. грн, хотя даже минимальный набор продуктов стоит значительно дороже. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предлагает пересмотреть базовые социальные стандарты и увеличить минимальную зарплату как минимум до 10 тыс. грн, а минимальную пенсию — до 6 тыс. грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области создали отдельную систему оповещения для бизнеса в связи с угрозой реактивных "шахедов". Её уже протестировали, и автозаправочная станция в полной мере ею пользуется. В дальнейшем систему планируют распространить на другие предприятия и коммунальные объекты.