Опалювальний сезон у Харкові: підготовка міста 2026

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Харків уже готується до нового опалювального сезону, попри постійні російські атаки. Місто відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Водночас влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Підготовка до опалювального сезону

Харків починає готуватися до наступного опалювального сезону ще до завершення попереднього. Через війну кожна зима для міста залишається серйозним викликом, тому роботи тривають фактично цілодобово. Водночас частину деталей міська влада не розголошує з міркувань безпеки.

За словами Ігоря Терехова, місто працює над посиленням енергетичної стійкості та встановленням додаткового обладнання. Йдеться, зокрема, про енергетичні установки, модульні котельні та генераційне обладнання.

"Ми, не закінчуючи минулий опалювальний сезон, починаємо вже готуватися до наступного опалювального сезону. На жаль, це наше життя, на жаль, це наше реалії", — зазначив Терехов.

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Мер Харкова додав, що не може розкривати всі подробиці підготовки, оскільки частина інформації може бути використана ворогом.

Атаки на місто

Напередодні російські безпілотники атакували кілька районів Харкова. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, а частина міських комунікацій тимчасово не працювала. Терехов повідомив, що після атаки по медичну допомогу звернулися 43 людини, серед них 11 дітей. Також були пошкоджені 20 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. У житлових будинках вибило близько 1800 вікон, із них уже закрили 1400.

"Було припинене енергопостачання, водопостачання, всі комунальні послуги. На теперішній час наші комунальні служби відновили практично всі комунальні послуги, за винятком цих квартир, які повністю зруйновані", — розповів мер.

За його словами, у приватному секторі також відновлюють пошкоджені дахи та допомагають мешканцям із ремонтом. Водночас Терехов наголосив, що загроза нових атак для міста зберігається.

Кількість обстрілів зростає

За минулий тиждень у Харкові зафіксували 12 обстрілів: дев’ять із них були здійснені FPV-дронами, ще три — "Шахедами". Унаслідок атак постраждали вісім людей, одна людина загинула. Терехов зазначив, що російські війська періодично посилюють інтенсивність ударів по місту. За його словами, такі періоди вже неодноразово спостерігалися під час повномасштабної війни.

"Що стосується інтенсивності, так, періодично інтенсивність зростає. Ми це бачимо хвилями", — сказав Терехов.

Він також розповів, що місто разом із військовими та інженерами працює над захистом від FPV-дронів на оптоволокні. Водночас мер закликав харків’ян реагувати на сигнали повітряної тривоги та берегти життя.

Як повідомляли Новини.LIVE, офіційний прожитковий мінімум в Україні становить трохи більше 3 тис. грн, хоча навіть мінімальний продуктовий набір коштує значно дорожче. Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пропонує переглянути базові соціальні стандарти та збільшити мінімальну зарплату щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію — до 6 тис. грн.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині створили окрему систему оповіщення для бізнесу через загрозу реактивних "Шахедів". Її вже протестували, і автозаправна станція повністю нею користується. Надалі систему планують поширити на інші підприємства та комунальні об'єкти.