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Главная Харьков Терехов рассказал, когда больница в Харькове возобновит работу

Терехов рассказал, когда больница в Харькове возобновит работу

Ua ru
3 ноября 2026 22:49
Репортаж
Терехов назвал сроки восстановления отделений больницы после удара РФ по Харькову facebook.com/ihor.terekhov
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

В Харькове планируют в течение двух-трех дней восстановить работу отдельных отделений больницы, пострадавшей в результате ночной российской атаки. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что часть медицинского оборудования уцелела, однако другое получило повреждения, а коммунальные службы круглосуточно работают над ликвидацией последствий обстрела.

Об этом мэр Харькова сообщил в комментарии корреспондентке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Обстрел Харькова
Обстрел больницы в Харькове. Фото: ГСЧС

Когда восстановят работу поврежденной больницы

По словам Терехова, сейчас специалисты оценивают состояние медицинского оборудования и помещений, чтобы определить возможность возобновления работы отдельных отделений.

Городские власти рассчитывают, что часть медицинских услуг в учреждении удастся возобновить уже в течение ближайших двух-трех дней.

В результате российского удара по больнице в Немышлянском районе Харькова и окружающим многоэтажным домам выбито более тысячи окон.

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Всего пострадали 46 человек. Из медицинского учреждения эвакуировали 236 пациентов и 31 сотрудника.

Также во время ночного обстрела российские войска атаковали энергетические объекты и другие составляющие критической инфраструктуры города.

Городские службы продолжают аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что мэр Харькова Игорь Терехов инициировал законопроекты для поддержки прифронтовых громад.

Также Новини.LIVE писал, что 3 ноября в Харькове из-за перебоев с электричеством приостановили движение четырех троллейбусных маршрутов. Троллейбусы №13 и 34 временно заменили автобусами, а трамваи №16 и 16А изменили маршруты. Из-за нестабильного напряжения возможны задержки поездов метро.

Харьков обстрелы Игорь Терехов восстановление больница
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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