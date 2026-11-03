Терехов рассказал, когда больница в Харькове возобновит работу
В Харькове планируют в течение двух-трех дней восстановить работу отдельных отделений больницы, пострадавшей в результате ночной российской атаки. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что часть медицинского оборудования уцелела, однако другое получило повреждения, а коммунальные службы круглосуточно работают над ликвидацией последствий обстрела.
Об этом мэр Харькова сообщил в комментарии корреспондентке Новини.LIVE Веронике Марченко.
Когда восстановят работу поврежденной больницы
По словам Терехова, сейчас специалисты оценивают состояние медицинского оборудования и помещений, чтобы определить возможность возобновления работы отдельных отделений.
Городские власти рассчитывают, что часть медицинских услуг в учреждении удастся возобновить уже в течение ближайших двух-трех дней.
В результате российского удара по больнице в Немышлянском районе Харькова и окружающим многоэтажным домам выбито более тысячи окон.
Всего пострадали 46 человек. Из медицинского учреждения эвакуировали 236 пациентов и 31 сотрудника.
Также во время ночного обстрела российские войска атаковали энергетические объекты и другие составляющие критической инфраструктуры города.
Городские службы продолжают аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что мэр Харькова Игорь Терехов инициировал законопроекты для поддержки прифронтовых громад.
Также Новини.LIVE писал, что 3 ноября в Харькове из-за перебоев с электричеством приостановили движение четырех троллейбусных маршрутов. Троллейбусы №13 и 34 временно заменили автобусами, а трамваи №16 и 16А изменили маршруты. Из-за нестабильного напряжения возможны задержки поездов метро.