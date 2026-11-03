Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов розповів, коли лікарня в Харкові відновить роботу

Терехов розповів, коли лікарня в Харкові відновить роботу

Ua ru
3 листопада 2026 22:49
Репортаж
Терехов назвав терміни відновлення відділень лікарні після удару РФ по Харкову facebook.com/ihor.terekhov
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

У Харкові планують протягом двох-трьох днів відновити роботу окремих відділень лікарні, яка постраждала внаслідок нічної російської атаки. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що частина медичного обладнання вціліла, однак інше зазнало пошкоджень, а комунальні служби цілодобово працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Про це мер Харкова повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

Реклама
Обстрел Харькова
Обстріл лікарні в Харкові. Фото: ДСНС

Коли відновлять роботу пошкодженої лікарні

За словами Терехова, наразі фахівці оцінюють стан медичного обладнання та приміщень, щоб визначити можливість відновлення роботи окремих відділень.

Міська влада розраховує, що частину медичних послуг у закладі вдасться відновити вже протягом найближчих двох-трьох днів.

Унаслідок російського удару по лікарні в Немишлянському районі Харкова та навколишніх багатоповерхівках вибито понад тисячу вікон.

Читайте також:

Загалом постраждали 46 людей. Із медичного закладу евакуювали 236 пацієнтів і 31 працівника.

Також під час нічного обстрілу російські війська атакували енергетичні об'єкти та інші складові критичної інфраструктури міста.

Міські служби продовжують аварійно-відновлювальні роботи в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що мер Харкова Ігор Терехов ініціював законопроєкти для підтримки прифронтових громад.

Також Новини.LIVE писав, що 3 листопада в Харкові через перебої зі світлом призупинили рух чотирьох тролейбусних маршрутів. Тролейбуси №13 і 34 тимчасово замінили автобусами, а трамваї №16 та 16А змінили маршрути. Через нестабільну напругу можливі затримки поїздів метро.

Харків обстріли Ігор Терехов відновлення лікарня
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації