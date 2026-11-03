Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

У Харкові планують протягом двох-трьох днів відновити роботу окремих відділень лікарні, яка постраждала внаслідок нічної російської атаки. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що частина медичного обладнання вціліла, однак інше зазнало пошкоджень, а комунальні служби цілодобово працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Про це мер Харкова повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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Обстріл лікарні в Харкові. Фото: ДСНС

Коли відновлять роботу пошкодженої лікарні

За словами Терехова, наразі фахівці оцінюють стан медичного обладнання та приміщень, щоб визначити можливість відновлення роботи окремих відділень.

Міська влада розраховує, що частину медичних послуг у закладі вдасться відновити вже протягом найближчих двох-трьох днів.

Унаслідок російського удару по лікарні в Немишлянському районі Харкова та навколишніх багатоповерхівках вибито понад тисячу вікон.

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Загалом постраждали 46 людей. Із медичного закладу евакуювали 236 пацієнтів і 31 працівника.

Також під час нічного обстрілу російські війська атакували енергетичні об'єкти та інші складові критичної інфраструктури міста.

Міські служби продовжують аварійно-відновлювальні роботи в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що мер Харкова Ігор Терехов ініціював законопроєкти для підтримки прифронтових громад.

Також Новини.LIVE писав, що 3 листопада в Харкові через перебої зі світлом призупинили рух чотирьох тролейбусних маршрутів. Тролейбуси №13 і 34 тимчасово замінили автобусами, а трамваї №16 та 16А змінили маршрути. Через нестабільну напругу можливі затримки поїздів метро.