Терехов отреагировал на паузу в работе Верховной Рады

Игорь Терехов. Фото: УНИАН

Городской голова Харькова Игорь Терехов отреагировал на досрочное завершение заседания Верховной Рады Украины. Он призвал народных депутатов вернуться к работе.

Об этом Игорь Терехов написал в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Реакция Терехова на ситуацию в Верховной Раде

Мэр подчеркнул, что Украина живет под ежедневным давлением войны, а прифронтовые громады работают и выживают под обстрелами. Также сотни тысяч воинов непрерывно держат оборону, а энергетики, коммунальные службы, спасатели и медики находятся на дежурстве круглосуточно.

"Украинские семьи, предприниматели, педагоги работают по 16-18 часов в сложных условиях, часто без света, тепла и связи. Так выглядит реальность страны, которая воюет и борется", — отметил Терехов.

По его словам, сегодня парламент не смог начать работу, поскольку в сессионном зале не хватило нардепов для заседания.

"Высший законодательный орган государства фактически поставлен на паузу до 24 февраля. Во время, когда страна работает на пределе возможностей, такая ситуация выглядит не просто странной — она выглядит неприемлемой", — заявил мэр Харькова.

Он отметил, что фронт, города, энергосистема, больницы и громады не берут пауз. По его словам, государство во время войны не имеет права на институциональный перерыв.

Терехов призвал нардепов вернуться к работе, выполнять свои полномочия и принимать решения. Городской голова Харькова отметил, что повестка дня очевидна:

восстановление энергетической инфраструктуры;

усиление обороноспособности;

поддержка громад и городов;

социальная защита семей;

помощь бизнесу в условиях кризиса.

Он добавил, что это вопрос устойчивости страны.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 12 февраля ВРУ завершила пленарный день и не рассмотрела ни одного вопроса. Известно, что в зале было слишком мало нардепов.

А по информации нардепов Николая Тищенко и Ярослава Железняка, часть депутатов из Рады отравились.