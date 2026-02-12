Терехов відреагував на паузу в роботі Верховної Ради

Ігор Терехов. Фото: УНІАН

Міський голова Харкова Ігор Терехов відреагував на дострокове завершення засідання Верховної Ради України. Він закликав народних депутатів повернутися до роботи.

Про це Ігор Терехов написав у Telegram у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Реакція Терехова на ситуацію у Верховній Раді

Мер наголосив, що Україна живе під щоденним тиском війни, а прифронтові громади працюють і виживають під обстрілами. Також сотні тисяч воїнів безперервно тримають оборону, а енергетики, комунальні служби, рятувальники та медики перебувають на чергуванні цілодобово.

"Українські родини, підприємці, педагоги працюють по 16–18 годин у складних умовах, часто без світла, тепла і зв’язку. Так виглядає реальність країни, яка воює і бореться", — зазначив Терехов.

За його словами, сьогодні парламент не зміг розпочати роботу, оскільки у сесійній залі не вистачило нардепів для засідання.

"Вищий законодавчий орган держави фактично поставлений на паузу до 24 лютого. У час, коли країна працює на межі можливостей, така ситуація виглядає не просто дивною — вона виглядає неприйнятною", — заявив мер Харкова.

Він зауважив, що фронт, міста, енергосистема, лікарні та громади не беруть пауз. За його словами, держава під час війни не має права на інституційну перерву.

Терехов закликав нардепів повернутися до роботи, виконувати свої повноваження та приймати рішення. Міський голова Харкова наголосив, що порядок денний очевидний:

відновлення енергетичної інфраструктури;

посилення обороноздатності;

підтримка громад і міст;

соціальний захист родин;

допомога бізнесу в умовах кризи.

Він додав, що це питання стійкості країни.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 лютого ВРУ завершила пленарний день та не розглянула жодного питання. Відомо, що у залі було надто мало нардепів.

А за інформацією нардепів Миколи Тищенка та Ярослава Железняка, частина депутатів з Ради отруїлись.