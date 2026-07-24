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Главная Харьков Терехов: сегодня главное — добиться мира

Терехов: сегодня главное — добиться мира

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Дата публикации 24 июля 2026 16:52
Терехов: Сегодня главное — добиться мира
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов заявил, что сегодня главной целью для Украины является достижение устойчивого мира. А своей личной миссией он назвал спасение людей и города.

Об этом Терехов рассказал в интервью The Telegraph, передает Новини.LIVE.

Терехов объяснил, почему сейчас не время говорить о выборах

"Моя цель сохранить людей, сохранить город и укрепить страну. Но главное сегодня достичь мира"— сказал Терехов.

Он добавил, что пока не будет достигнута главная цель, речь о предвыборных кампаниях идти не должна.

"Сначала мир. А уже потом выборы и все политические разговоры", — отметил глава АПМГ.

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Также в интервью он заявил, что одним из главных вызовов для Украины сегодня является рост бедности, а государственная политика должна быть направлена прежде всего на повышение благосостояния людей.

"К сожалению, сегодня одной из самых больших проблем в Украине является бедность. Статистика говорит сама за себя: фактически каждый третий украинец живет на грани бедности. И это не просто цифры. Это люди, которые каждый день приходят в магазин и вынуждены выбирать, что купить лекарства или хлеб. Люди не должны стоять перед таким выбором. В центре всех государственных решений должен оставаться человек. Именно поддержка людей сегодня должна быть главным приоритетом государства", — резюмировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, в Харькове уже работают девять подземных школ, а также метро-школы, где дети могут безопасно учиться даже во время постоянных российских обстрелов. Терехов заявил, что город стал одним из первых, кто внедрил такой формат офлайн-образования, который в настоящее время не имеет аналогов в мире. По его словам, Харьков продолжит развивать сеть безопасных учебных пространств, в частности уже подготовлена еще одна подземная школа на 1200 учеников.

Также Новини.LIVE сообщали, что экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ поддержал инициативу Игоря Терехова по снижению ставки НДС на товары первой необходимости до 5%. По его мнению, такой подход поможет сдержать рост цен на социально важные продукты, повысить покупательную способность населения и будет способствовать преодолению бедности. Эксперт отметил, что многоуровневая система НДС успешно работает в ряде стран Европейского Союза, в частности в Польше.

выборы Харьков Игорь Терехов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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