Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов: сьогодні головне — досягти миру

Терехов: сьогодні головне — досягти миру

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 16:52
Терехов: Сьогодні головне — досягти миру
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що сьогодні головною метою для України є досягнення стійкого миру. А своєю особистою місією назвав збереження людей і міста.

Про це Терехов розповів в інтерв’ю The Telegraph, передає Новини.LIVE.

Терехов пояснив, чому зараз не час говорити про вибори

"Моя мета  зберегти людей, зберегти місто і зміцнити країну. Але головне сьогодні  досягти миру", — сказав Терехов.

Він додав, що поки не буде досягнуто головної мети, мова про передвиборчі кампанії йти не має.

"Спочатку мир. А вже потім  вибори і всі політичні розмови", — зазначив очільник АПМГ.

Читайте також:

Також у інтерв’ю він заявив, що одним із головних викликів для України сьогодні є зростання бідності, а державна політика має бути спрямована насамперед на підвищення добробуту людей.

"На жаль, сьогодні однією з найбільших проблем в Україні є бідність. Статистика говорить сама за себе: фактично кожен третій українець живе на межі бідності. І це не просто цифри. Це люди, які щодня приходять до магазину й змушені обирати, що купити  ліки чи хліб. Люди не мають стояти перед таким вибором. У центрі всіх державних рішень має залишатися людина. Саме підтримка людей сьогодні повинна бути головним пріоритетом держави", — резюмував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, у Харкові вже працюють дев'ять підземних шкіл, а також метро-школи, де діти можуть безпечно навчатися навіть під час постійних російських обстрілів. Терехов заявив, що місто стало одним із перших, хто запровадив такий формат офлайн-освіти, який нині не має аналогів у світі. За його словами, Харків продовжить розбудовувати мережу безпечних навчальних просторів, зокрема вже підготовлено ще одну підземну школу на 1200 учнів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ підтримав ініціативу Ігоря Терехова щодо зниження ставки ПДВ на товари першої необхідності до 5%. На його думку, такий підхід допоможе стримати зростання цін на соціально важливі продукти, підвищити купівельну спроможність населення та сприятиме подоланню бідності. Експерт зазначив, що багаторівнева система ПДВ успішно працює в низці країн Європейського Союзу, зокрема в Польщі.

вибори Харків Ігор Терехов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації