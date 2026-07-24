Терехов: сьогодні головне — досягти миру

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що сьогодні головною метою для України є досягнення стійкого миру. А своєю особистою місією назвав збереження людей і міста.

Про це Терехов розповів в інтерв’ю The Telegraph, передає Новини.LIVE.

Терехов пояснив, чому зараз не час говорити про вибори

"Моя мета — зберегти людей, зберегти місто і зміцнити країну. Але головне сьогодні — досягти миру", — сказав Терехов.

Він додав, що поки не буде досягнуто головної мети, мова про передвиборчі кампанії йти не має.

"Спочатку мир. А вже потім — вибори і всі політичні розмови", — зазначив очільник АПМГ.

Читайте також:

Також у інтерв’ю він заявив, що одним із головних викликів для України сьогодні є зростання бідності, а державна політика має бути спрямована насамперед на підвищення добробуту людей.

"На жаль, сьогодні однією з найбільших проблем в Україні є бідність. Статистика говорить сама за себе: фактично кожен третій українець живе на межі бідності. І це не просто цифри. Це люди, які щодня приходять до магазину й змушені обирати, що купити — ліки чи хліб. Люди не мають стояти перед таким вибором. У центрі всіх державних рішень має залишатися людина. Саме підтримка людей сьогодні повинна бути головним пріоритетом держави", — резюмував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, у Харкові вже працюють дев'ять підземних шкіл, а також метро-школи, де діти можуть безпечно навчатися навіть під час постійних російських обстрілів. Терехов заявив, що місто стало одним із перших, хто запровадив такий формат офлайн-освіти, який нині не має аналогів у світі. За його словами, Харків продовжить розбудовувати мережу безпечних навчальних просторів, зокрема вже підготовлено ще одну підземну школу на 1200 учнів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ підтримав ініціативу Ігоря Терехова щодо зниження ставки ПДВ на товари першої необхідності до 5%. На його думку, такий підхід допоможе стримати зростання цін на соціально важливі продукти, підвищити купівельну спроможність населення та сприятиме подоланню бідності. Експерт зазначив, що багаторівнева система ПДВ успішно працює в низці країн Європейського Союзу, зокрема в Польщі.