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Главная Харьков Терехов: время тревог в Харькове сократилось на пять месяцев

Терехов: время тревог в Харькове сократилось на пять месяцев

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 21:02
Терехов: время тревог в Харькове сократилось на пять месяцев
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

В Харькове удалось кардинально изменить систему оповещения населения о воздушной опасности, чтобы облегчить жизнь местных жителей. Специальное разделение сигналов помогло существенно сократить время, которое город проводит в вынужденном простоя из-за ежедневных обстрелов. Благодаря новым техническим решениям госслужбы и местные предприятия получили возможность работать в гораздо более удобном режиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэра Харькова Игоря Терехова во время выступления на технологическом бизнес-форуме Global Tech Kharkiv.

Уникальность харьковского проекта

Ранее из-за любой угрозы для отдаленных районов большой области сирены автоматически включались и в самом областном центре, что почти полностью парализовывало жизнедеятельность мегаполиса. Однако запуск отдельного цифрового контура позволил изменить эту сложную ситуацию в пользу громады.

"В Харькове воздушная тревога за полтора года длилась на 5 месяцев меньше, чем по области", — заявил Игорь Терехов.

Глава города назвал разделение сигналов уникальным техническим проектом, доказавшим свою эффективность.

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Сокращение продолжительности ежедневного вынужденного простоя положительно повлияло на экономическое состояние всего города. Торговые заведения и государственные учреждения теперь не вынуждены закрываться из-за каждой отдаленной угрозы.

"А это означает: банки работают по-другому, государственные учреждения — по-другому, транспорт — по-другому, бизнес — по-другому", — рассказал Игорь Терехов.

В настоящее время опыт города планируют подробно изучить и использовать и в других прифронтовых областях страны для поддержки частного сектора.

Как ранее писали Новини.LIVE, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов предложил снизить НДС на социально значимые продукты питания в Украине до 5%, а торговую наценку на них — урегулировать. По его словам, сдерживание цен на основные продукты питания является распространенной европейской практикой, которая поможет защитить наиболее уязвимые слои населения и сохранить покупательную способность украинцев.

Также Игорь Терехов призвал готовиться к самым тяжелым сценариям зимой. Он также отметил, что необходимые решения должны обеспечить города альтернативными источниками тепла и электроэнергии в случае повреждения основной инфраструктуры. Среди таких важных решений он назвал развитие локальной генерации, установку блочно-модульных котельных и создание дублирующих систем.

Харьков Игорь Терехов Украинский бизнес воздушная тревога
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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