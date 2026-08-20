Терехов: час тривог у Харкові скоротився на п'ять місяців

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

У Харкові вдалося кардинально змінити систему оповіщення населення про повітряну небезпеку для полегшення життя місцевих мешканців. Спеціальне розділення сигналів допомогло суттєво зменшити час, який місто проводить у вимушеному простої через щоденні обстріли. Завдяки новим технічним рішенням держслужби та місцеві підприємства отримали можливість працювати у набагато зручнішому режимі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву голови Асоціації прифронтових міст та громад та мера Харкова Ігоря Терехова під час виступу на технологічному бізнес-форумі "Global Tech Kharkiv".

Унікальність харківського проєкту

Раніше через будь-яку загрозу для віддалених районів великої області сирени автоматично вмикали і в самому обласному центрі, що майже повністю паралізувало життєдіяльність мегаполіса. Проте запуск окремого цифрового контуру дозволив змінити цю складну ситуацію на користь громади.

"У Харкові повітряна тривога за півтора року тривала на 5 місяців менше, ніж по області", — заявив Ігор Терехов.

Очільник міста назвав розділення сигналів унікальним технічним проєктом, який довів свою ефективність.

Читайте також:

Зменшення тривалості щоденного вимушеного простою позитивно вплинуло на економічний стан усього міста. Заклади торгівлі та державні офіси тепер не змушені зачинятися через кожну далеку загрозу.

"А це означає: банки по-іншому працюють, державні установи по-іншому, транспорт по-іншому, бізнес по-іншому", — розповів Ігор Терехов.

Наразі досвід міста планують детально вивчити та використати і в інших прифронтових областях країни для підтримки приватного сектору.

Як писали Новини.LIVE раніше, голова Асоціації прифронтових міст та громад та мер Харкова Ігор Терехов запропонував знизити ПДВ на соціально значущі продукти харчування в Україні необхідно знизити до 5%, а торговельну націнку на них – врегулювати. За його словами, стримування цін на базові харчові продукти є поширеною європейською практикою, яка допоможе захистити найбільш вразливі верстви населення та збереже купівельну спроможність українців.

Також Ігор Терехов закликав готуватися до найважчих сценаріїв узимку. Він також зазначив, що необхідні рішення мають забезпечити міста альтернативними джерелами тепла та електроенергії у разі пошкодження основної інфраструктури. Серед таких важливих рішень він назвав розвиток локальної генерації, встановлення блочно-модульних котелень та створення дублюючих систем.