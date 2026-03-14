Харьков Терехов заявил, что благодаря добровольцам выстояла украинская нация

Дата публикации 14 марта 2026 11:35
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: УНИАН

В День украинского добровольца, 14 марта, мэр Харькова Игорь Терехов поблагодарил военных за смелость. По его словам, именно благодаря мужеству бойцов государство держится до сих пор. Кроме того, он вспомнил всех военных, павших в боях. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Игорь Терехов написал в соцсетях.

Реклама
"В самые тяжелые времена добровольцы первыми стали на защиту страны. Горячие точки, первые добровольческие батальоны... Вы приняли на себя тот удар, который решал все: выстоим мы как нация или нет", — подчеркнул Терехов.

По его словам, сейчас государство держится именно на мужестве и готовности добровольцев действовать без колебаний. Их решимость задала тон всей нашей борьбе за свободу.

Мэр Харькова выразил благодарность каждому, кто без приказа, но с полным осознанием ответственности, не словами, а поступками доказал свою любовь к Украине.

"Низкий поклон и светлая память павшим в боях и безграничная слава и честь каждому, кто продолжает защищать нашу жизнь и будущее сегодня", — добавил Игорь Терехов.

День українського добровольця 2026
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Отметим, в День добровольца Кирилл Буданов напомнил о подвиге героев. Он отметил, что оружие в руки взяли люди, которые ранее никогда не были причастны к военному делу.

Также мы писали, как и когда начали этот праздник. Он был установлен постановлением Верховной Рады в 2017 году.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

