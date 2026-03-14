Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов заявив, що завдяки добровольцям вистояла українська нація

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 11:35
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: УНІАН

У День українського добровольця, 14 березня, мер Харкова Ігор Терехов подякував військовим за сміливість. За його словами, саме завдяки мужності бійців держава тримається й досі. Також він згадав усіх військових, полеглих у боях. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Ігор Терехов написав у соцмережах. 

Читайте також:

Заява Терехова у День добровольця

"У найтяжчі часи добровольці першими стали на захист країни. Найгарячіші точки, перші добровольчі батальйони... Ви прийняли на себе той удар, який вирішував усе: вистоїмо ми як нація чи ні", — наголосив Терехов.

За його словами, зараз держави тримається саме на мужності та готовності добровольців діяти без вагань. Їхня рішучість задала тон усій нашій боротьбі за свободу.

Мер Харкова висловив вдячність кожному, хто без наказу, але з повним усвідомленням відповідальності, не словами, а вчинками довів свою любов до України.

"Низький уклін та світла пам'ять полеглим у боях і безмежна слава та честь кожному, хто продовжує захищати наше життя та майбутнє сьогодні", — додав Ігор Терехов. 

День українського добровольця 2026
Скриншот допису Ігоря Терехова

Зазначимо, у День добровольця Кирило Буданов нагадав про подвиг героїв. Він відзначив, що збоою до рук взяли люди, які раніше ніколи не були дотичні до військової справи. 

Також ми писали, як і коли започаткували це свято. Воно було встановлене постановою Верховної Ради у 2017 році. 

Ігор Терехов Новини Харкова День українського добровольця
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації