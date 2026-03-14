Терехов заявив, що завдяки добровольцям вистояла українська нація

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: УНІАН

У День українського добровольця, 14 березня, мер Харкова Ігор Терехов подякував військовим за сміливість. За його словами, саме завдяки мужності бійців держава тримається й досі. Також він згадав усіх військових, полеглих у боях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Ігор Терехов написав у соцмережах.

Заява Терехова у День добровольця

"У найтяжчі часи добровольці першими стали на захист країни. Найгарячіші точки, перші добровольчі батальйони... Ви прийняли на себе той удар, який вирішував усе: вистоїмо ми як нація чи ні", — наголосив Терехов.

За його словами, зараз держави тримається саме на мужності та готовності добровольців діяти без вагань. Їхня рішучість задала тон усій нашій боротьбі за свободу.

Мер Харкова висловив вдячність кожному, хто без наказу, але з повним усвідомленням відповідальності, не словами, а вчинками довів свою любов до України.

"Низький уклін та світла пам'ять полеглим у боях і безмежна слава та честь кожному, хто продовжує захищати наше життя та майбутнє сьогодні", — додав Ігор Терехов.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Зазначимо, у День добровольця Кирило Буданов нагадав про подвиг героїв. Він відзначив, що збоою до рук взяли люди, які раніше ніколи не були дотичні до військової справи.

Також ми писали, як і коли започаткували це свято. Воно було встановлене постановою Верховної Ради у 2017 році.