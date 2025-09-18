Терехов призвал предоставить льготы бизнесу в прифронтовых городах

Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов выразил обеспокоенность относительно финансового состояния отдельных территориальных громад. По его словам, в некоторых громадах остаются только 2-3 значимых предприятия, и если не будет льгот, их бюджеты окажутся под угрозой полного истощения.

Об этом он заявил на форуме прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов" в Харькове 18 сентября.

Реклама

Читайте также:

Льготы для прифронтовых городов

Терехов отметил, что именно эти вопросы необходимо поднимать и лоббировать перед правительством и Верховной Радой.

"Мы сегодня будем проводниками городов, которые страдают от вражеских обстрелов, которые помогают военным. Они на линии соприкосновения, они форпостные", — отметил он.

Мэр добавил, что хотя все города Украины можно считать фронтовыми, есть среди них те, которые пострадали больше всего, и те, где ситуация более спокойная.

Он подчеркнул важность лоббирования интересов именно тех городов, которые находятся ближе всего к линии фронта и подверглись наибольшим разрушениям.

Ассоциация прифронтовых городов и громад — это инициатива о создании которой объявили 18 сентября в Харькове. К новому объединению уже присоединились более 100 громад из прифронтовых регионов, чтобы совместно решать их актуальные проблемы. Руководителем Ассоциации избран городской голова Харькова Игорь Терехов.



Ее миссия — усиление устойчивости общин, представительство их интересов на национальном и международном уровнях, а также разработка стратегий выживания и восстановления.

Ранее председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отмечал, что с началом войны значительная часть предприятий покинула прифронтовые регионы. Сейчас же перед Украиной стоит задача не только вернуть эти бизнесы, но и сформировать для них благоприятную среду для восстановления и развития.

А ранее Даниил Гетманцев заявил, что количество проверок для бизнеса может быть уменьшено. Это должно поддержать тех, кто честно платит работникам.