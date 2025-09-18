Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Харків Терехов закликав надати пільги бізнесу у прифронтових містах

Терехов закликав надати пільги бізнесу у прифронтових містах

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 15:21
Терехов закликав надати пільги бізнесу у прифронтових містах
Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов висловив занепокоєння щодо фінансового стану окремих територіальних громад. За його словами, у деяких громадах залишаються лише 2–3 значущі підприємства, і якщо не буде пільг, їхні бюджети опиняться під загрозою повного виснаження.

Про він заявив на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів" у Харкові 18 вересня.

Пільги для прифронтових міст

Терехов наголосив, що саме ці питання необхідно піднімати та лобіювати перед урядом і Верховною Радою.

"Ми сьогодні будемо провідниками міст, які страждають від ворожих обстрілів, які допомагають військовим. Вони на лінії зіткнення, вони форпостні", — зазначив він.

Мер додав, що хоча всі міста України можна вважати фронтовими, є серед них ті, які постраждали найбільше, та ті, де ситуація більш спокійна.

Він підкреслив важливість лобіювання інтересів саме тих міст, які перебувають найближче до лінії фронту та зазнали найбільших руйнувань.

Асоціація прифронтових міст та громад — це ініціатива про створення якої оголосили 18 вересня у Харкові. До нового об’єднання вже долучилися понад 100 громад із прифронтових регіонів, щоб спільно вирішувати їхні актуальні проблеми. Керівником Асоціації обрано міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Її місія — посилення стійкості громад, представництво їхніх інтересів на національному та міжнародному рівнях, а також розробка стратегій виживання та відновлення.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відзначав, що з початком війни значна частина підприємств залишила прифронтові регіони. Нині ж перед Україною стоїть завдання не лише повернути ці бізнеси, а й сформувати для них сприятливе середовище для відновлення та розвитку.

А раніше Данило Гетманцев заявив, що кількість перевірок для бізнесу може бути зменшена. Це має підтримає тих, хто чесно платить працівникам.

Харків Ігор Терехов бізнес пільги фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
