День Независимости - поздравления Терехова для харьковчан

Независимость — это цель всей жизни для харьковчан. А во время полномасштабной войны День Независимости приобретает особый смысл.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Чем особенный День Независимости для харьковчан

"Желаю харьковчанам справедливого мира, который будет навсегда", — заявил он.

Терехов пояснил, что 23 августа — особый день для харьковчан, потому, что это День города и День украинского флага.

"Это символ, что Харьков всегда был, есть и будет украинским городом. А уже на следующий день мы отмечаем День Независимости Украины. И сегодня, когда мы боремся за право быть независимыми, этот праздник приобретает особый смысл. Ведь Харьков платит за независимость высокую цену - постоянные обстрелы, разрушения и, к сожалению, жизни наших защитников", — добавил он.

