Главная Харьков Терехов признался, что для него значит День Независимости — видео

Терехов признался, что для него значит День Независимости — видео

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 23:12
День Независимости - поздравления Терехова для харьковчан
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: кадр с видео

Независимость — это цель всей жизни для харьковчан. А во время полномасштабной войны День Независимости приобретает особый смысл.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Чем особенный День Независимости для харьковчан

"Желаю харьковчанам справедливого мира, который будет навсегда", — заявил он.

Терехов пояснил, что 23 августа — особый день для харьковчан, потому, что это День города и День украинского флага.

"Это символ, что Харьков всегда был, есть и будет украинским городом. А уже на следующий день мы отмечаем День Независимости Украины. И сегодня, когда мы боремся за право быть независимыми, этот праздник приобретает особый смысл. Ведь Харьков платит за независимость высокую цену - постоянные обстрелы, разрушения и, к сожалению, жизни наших защитников", — добавил он.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал, что такое украинская независимость.

Поздравилукраинцев с праздником президент Владимир Зеленский. А также мировые лидеры. Среди них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Папа Римский и Антониу Кошта.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
