День Незалежності - привітання Терехова для харків'ян

Незалежність — це мета всього життя для харків’ян. А під час повномасштабної війни День Незалежності набуває особливого сенсу.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтервʼю Новини.LIVE.

Чим особливий День Незалежності для харків'ян

"Бажаю харків’янам справедливого миру, який буде назавжди", — заявив він.

Терехов пояснив, що 23 серпня — особливий день для харків’ян, тому, що це День міста і День українського прапора.

"Це символ, що Харків завжди був, є і буде українським містом. А вже наступного дня ми відзначаємо День Незалежності України. І сьогодні, коли ми виборюємо право бути незалежними, це свято набуває особливого сенсу. Адже Харків платить за незалежність високу ціну — постійні обстріли, руйнації та, на жаль, життя наших захисників", — додав він.

