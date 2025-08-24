День Незалежності - привітання Терехова для харків'ян

Терехов зізнався, що для нього означає День Незалежності — відео
Незалежність — це мета всього життя для харків’ян. А під час повномасштабної війни День Незалежності набуває особливого сенсу.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтервʼю Новини.LIVE.
Чим особливий День Незалежності для харків'ян
"Бажаю харків’янам справедливого миру, який буде назавжди", — заявив він.
Терехов пояснив, що 23 серпня — особливий день для харків’ян, тому, що це День міста і День українського прапора.
"Це символ, що Харків завжди був, є і буде українським містом. А вже наступного дня ми відзначаємо День Незалежності України. І сьогодні, коли ми виборюємо право бути незалежними, це свято набуває особливого сенсу. Адже Харків платить за незалежність високу ціну — постійні обстріли, руйнації та, на жаль, життя наших захисників", — додав він.
Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, що таке українська незалежність.
Привітав українців зі святом президент Володимир Зеленський. А також світові лідери. Серед них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляєн, Папа Римський та Антоніу Кошта.
