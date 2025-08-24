Відео
Терехов зізнався, що для нього означає День Незалежності — відео

Терехов зізнався, що для нього означає День Незалежності — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 23:12
День Незалежності - привітання Терехова для харків'ян
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: кадр із відео

Незалежність — це мета всього життя для харків’ян. А під час повномасштабної війни День Незалежності набуває особливого сенсу.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтервʼю Новини.LIVE.

Чим особливий День Незалежності для харків'ян

"Бажаю харків’янам справедливого миру, який буде назавжди", — заявив він.

Терехов пояснив, що 23 серпня — особливий день для харків’ян, тому, що це День міста і День українського прапора.

"Це символ, що Харків завжди був, є і буде українським містом. А вже наступного дня ми відзначаємо День Незалежності України. І сьогодні, коли ми виборюємо право бути незалежними, це свято набуває особливого сенсу. Адже Харків платить за незалежність високу ціну — постійні обстріли, руйнації та, на жаль, життя наших захисників", — додав він.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, що таке українська незалежність.

Привітав українців зі святом президент Володимир Зеленський. А також світові лідери. Серед них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляєн, Папа Римський та Антоніу Кошта.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
