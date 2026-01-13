Видео
Терминал в руинах — последствия атаки на Новую Почту в Харькове

Дата публикации 13 января 2026 07:44
Взрывы в Харькове — прокуратура показала кадры руин Новой почты
Спасатели на месте прилета. Фото: кадр из видео

В Харькове в ночь на 13 января прогремела серия взрывов в результате очередной вражеской атаки. По предварительной информации, удары были нанесены за пределами города — по территории пригорода. После обстрела на одном из объектов "Новой почты" возник масштабный пожар.

Харьковская областная прокуратура обнародовала видео с места удара по объекту логистической инфраструктуры.

Читайте также:

В Харькове есть погибшие и раненые в результате российской атаки

На кадрах видно, что помещение "Новой почты" получило критические повреждения: часть здания разрушена, повсюду завалы, из-под обломков поднимается дым. На месте работают спасатели - они вывозят раненых и разбирают груды завалов, продолжая аварийно-спасательные работы.

Вместе с тем в Харьковской областной военной администрации сообщили актуальные данные о пострадавших. По последней информации ОВА, в результате удара по пригороду Харькова погибли по меньшей мере четыре человека.

Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Окончательные последствия атаки и масштабы разрушений уточняются.

Напомним, недавно в Харькове завершили разборы завалов дома, который атаковали 2 января. Работы продолжались восемь суток.

Также в конце 2025 года в Одесской области сгорел терминал "Новой почты" из-за российской атаки.

Анастасия Постоенко - Редактор
Анастасия Постоенко
