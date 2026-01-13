Взрывы в Харькове — прокуратура показала кадры руин Новой почты

Терминал в руинах — последствия атаки на Новую Почту в Харькове
В Харькове в ночь на 13 января прогремела серия взрывов в результате очередной вражеской атаки. По предварительной информации, удары были нанесены за пределами города — по территории пригорода. После обстрела на одном из объектов "Новой почты" возник масштабный пожар.
Харьковская областная прокуратура обнародовала видео с места удара по объекту логистической инфраструктуры.
В Харькове есть погибшие и раненые в результате российской атаки
На кадрах видно, что помещение "Новой почты" получило критические повреждения: часть здания разрушена, повсюду завалы, из-под обломков поднимается дым. На месте работают спасатели - они вывозят раненых и разбирают груды завалов, продолжая аварийно-спасательные работы.
Вместе с тем в Харьковской областной военной администрации сообщили актуальные данные о пострадавших. По последней информации ОВА, в результате удара по пригороду Харькова погибли по меньшей мере четыре человека.
Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Окончательные последствия атаки и масштабы разрушений уточняются.
Напомним, недавно в Харькове завершили разборы завалов дома, который атаковали 2 января. Работы продолжались восемь суток.
Также в конце 2025 года в Одесской области сгорел терминал "Новой почты" из-за российской атаки.
Читайте Новини.LIVE!