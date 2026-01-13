Вибухи у Харкові — прокуратура показала кадри руїн Нової пошти

Рятувальники на місці прильоту. Фото: кадр з відео

У Харкові в ніч проти 13 січня пролунала серія вибухів унаслідок чергової ворожої атаки. За попередньою інформацією, удари були завдані за межами міста — по території передмістя. Після обстрілу на одному з об'єктів "Нової пошти" виникла масштабна пожежа.

Харківська обласна прокуратура оприлюднила відео з місця удару по об'єкту логістичної інфраструктури.

На кадрах видно, що приміщення "Нової пошти" зазнало критичних пошкоджень: частина будівлі зруйнована, повсюди завали, з-під уламків підіймається дим. На місці працюють рятувальники — вони вивозять поранених та розбирають купи завалів, продовжуючи аварійно-рятувальні роботи.

Разом із тим у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили актуальні дані щодо постраждалих. За останньою інформацією ОВА, внаслідок удару по передмістю Харкова загинули щонайменше четверо людей.

Ще шестеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога. Остаточні наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові завершили розбори завалів будинку, який атакували 2 січня. Роботи тривали вісім діб.

Також наприкінці 2025 року в Одеській області згорів термінал "Нової пошти" через російську атаку.