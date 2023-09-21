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Терроризировали наркозависимых: в Харьковской области будут судить полицейских-вымогателей

21 сентября 2023 14:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Терроризировали наркозависимых: в Харьковской области будут судить полицейских-вымогателей
Правоохранители вручают подозрение злоумышленникам. Фото: ГБР / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителей из Харьковской области. Они в составе организованной преступной группы "охотились" за наркозависимыми людьми, чтобы выбить у них деньги.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Установлено, что бывший работник правоохранительного органа создал и возглавил преступную группировку, в которую привлек одиннадцать действующих правоохранителей. Владея оперативной информацией, они делали засады на своих жертв у аптек, где продавали сильнодействующие лекарственные средства без рецептов, а также возле так называемых закладок, по которым передавались наркотики.

" После того как клиенты забирали "товар", правоохранители их задерживали и начинали требовать деньги за непривлечение к уголовной ответственности", — рассказывают правоохранители.

В случае отсутствия денег с собой, людей везли за ними домой или заставляли звонить по телефону родственникам и просить о финансовой помощи. Процессуальные документы во время таких задержаний фигуранты не составляли, а иногда даже пытали "задержанных". В частности, надевали наручники, выкручивали руки и наносили многочисленные удары.

Для конспирации своих преступных действий члены группировки ездили на "дела" на автомобиле с иностранной регистрацией и подменными номерными знаками.

Следствием задокументировано 24 таких преступных эпизода.

Напомним, что в Черновицкой области суд вынес приговор полицейскому, который координировал работу двух нарколабораторий на Буковине , занимающихся производством амфетамина. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Также мы писали о том, что по делу об избиении мужчин и угрожении им оружием двум сотрудникам Самборского ТЦК и СП Львовской области вручены подозрения. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

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