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Тероризували наркозалежних: у Харківській області судитимуть поліцейських-вимагачів

21 вересня 2023 14:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Тероризували наркозалежних: у Харківській області судитимуть поліцейських-вимагачів
Правоохоронці вручають підозру зловмисникам. Фото: ДБР / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронців з Харківської області. Вони у складі організованої злочинної групи "полювали" за наркозалежними людьми, аби вибити в них гроші.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 

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Матеріали справи

Встановлено, що колишній працівник правоохоронного органу створив та очолив злочинне угруповання, до якого залучив одинадцятьох чинних правоохоронців. Володіючи оперативною інформацією, вони робили засідки на своїх жертв біля аптек, де продавали сильнодіючі лікарські засоби без рецептів, а також біля так званих закладок, через які передавались наркотики.

"Після того, як клієнти забирали "товар", правоохоронці їх затримували і починали вимагати гроші за не притягнення до кримінальної відповідальності", — розповідають правоохоронці. 

У випадку відсутності грошей з собою, людей везли за ними додому або змушували телефонувати родичам і просити про фінансову допомогу. Процесуальних документів під час таких затримань фігуранти не складали, а іноді навіть катували "затриманих". Зокрема, одягали кайданки, викручували руки та завдавали численних ударів.

Для конспірації своїх злочинних дій члени угруповання їздили на "справи" на авто з іноземною реєстрацією та підмінними номерними знаками.

Слідством задокументовано 24 таких злочинних епізоди.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області суд виніс вирок поліцейському, який координував роботу двох нарколабораторій на Буковині, які займаються виробництвом амфетаміну. Він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

Також ми писали про те, що у справі про побиття чоловіків та погрожування їм зброєю двом співробітникам Самбірського ТЦК та СП Львівської області вручено підозри. Їм загрожує до десяти років в'язниці.

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