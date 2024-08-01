В Харькове заведующего кафедрой вуза разоблачили на взятке

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове заведующий кафедрой одного из вузов требовал 10 тысяч долларов взятки от студента, который хотел стать магистром. В настоящее время ученый находится под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 1 августа.

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Правоохранители выяснили, что заведующий кафедрой одного из харьковских университетов требовал деньги за беспрепятственное поступление на обучение для получения полного высшего образования по степени "магистр". В июне этого года, узнав о желании мужчины поступить в вуз, ученый сообщил, что это обойдется в 10 тысяч долларов.

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"В эту сумму, кроме возможности избегания мобилизации в ряды ВСУ, по словам подозреваемого, входила "поддержка" во время вступительной кампании и решения всех "проблемных вопросов". Также заведующий кафедрой подчеркнул, что в случае отказа передать деньги мужчина вообще не сможет вступить в высшего учебного заведения", — рассказали в прокуратуре.

Какое наказание ждет подозреваемого

Правоохранители задержали мужчину сразу после получения взятки. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в Харькове разоблачили чиновника одного из ТЦК, который требовал 1 500 долларов и скидку в ресторане за отсрочку от мобилизации. Подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили схему избегания мобилизации. Подозреваемые производили документы по заказу уклонистов.